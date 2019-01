Sieviete bēg no policijas

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | bēgšana

Pagājušajā nedēļas nogalē, 5.janvārī ap pulksten 00.35 Durbes novadā, Tadaiķu pagastā Valsts policijas amatpersonu uzmanību piesaistīja automašīna “Peugeot”, kura tika vadīta nepārliecinoši – automašīnas vadītājs veica nevajadzīgus manevrus, tik tikko spēdams automašīnu noturēt savā joslā, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Uz Valsts policijas darbinieku vairākkārtējām likumīgām prasībām apturēt automašīnu transportlīdzekļa vadītājs nereaģēja un uzsāka bēgšanu. "Jāpiemin, ka braukšanas maniere tāpat nebija mainījusies – vienā brīdī automašīna tuvojās ceļa nomalei, otrā brīdī – pretējai braukšanas joslai. Sadarbojoties ar kolēģiem un otru Valsts policijas ekipāžu, automašīnu izdevies apturēt. Apturot transportlīdzekli, tā vadītāja, sieviete, no tā nekāpa ārā, tādējādi nepakļaujoties policijas darbinieku likumīgām prasībām," skaidro M.Šeršņova.

Noskaidrots, ka automašīnu vadīja 1990.gadā dzimusi sieviete. Transportlīdzekļa vadītāja tika nogādāta medicīnas iestādē, taču tur viņa atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas notikšanai, par ko sievietei noformēts protokols.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Tāpat sievietei noformēts protokols par nepakļaušanos Valsts policijas amatpersonu vairākkārtējām likumīgām prasībām apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu). Par šādu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Sievietei noformēts protokols arī par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu līdz 280 eiro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Jāpiebilst, ka sods par atteikšanos no pārbaudes ir tikpat bargs, cik sods par to, ja transportlīdzeklis tiek vadīts, šoferim atrodoties vairāk kā 1,5 promiļu reibumā.