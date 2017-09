Sirmgalves nāves iemesls – ķermeņa atdzišana

Atslēgvārdi pazudis cilvēks | Staņislava Ivanova | nāves iemesls

Divas nedēļas meklētās sirmgalves – 1936.gadā dzimušās Staņislavas Ivanovas, kura tika atrasta mirusi, nāves cēlonis bijusi ķermeņa atdzišana, noskaidrots ekspertīzē.

Kā portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andris Ronkausks, detalizēts ekspertīzes slēdziens diemžēl vēl nav saņemts – tam būs nepieciešams ilgāks laiks, jo mirstīgās atliekas to atrašanas brīdī jau bija sadalīšanās stadijā.

Taču pirmatnējais ekspertīzes slēdziens norāda, ka vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas, tā A.Ronkausks: “Viss liecina, ka sirmgalves nāves cēlonis bijusi vispārēja ķermeņa atdzišana. Nāve, visticamāk, iestājusies jau tajā pašā naktī, kad sieviete izgāja no mājām.”

Portāls jau informēja, ka 23.augusta vakarā Valsts policija saņēma iesniegumu par to, ka no savas dzīvesvietas Liepājā, Klaipēdas ielā, izgājusi 1936.gadā dzimusī Staņislava Ivanova. Sākotnēji no tuviniekiem saņemtā informācija vēstīja, ka sieviete no mājām izgājusi 22.augustā.

Tikai vēlāk, šķetinot pavedienu, pēc videoieraksta tika noskaidrots, ka pazudusī sieviete pēdējoreiz redzēta naktī no 20.uz 21.augustu, kad viņa pulksten 3.28 naktī viena pati, apģērbusies ziemas mētelī, izgāja no savas mājas Klaipēdas ielā 84 un devās Nīcas virzienā.

Pazudušās sirmgalves meklēšana noslēdzās 5.septembrī, kad ap desmitiem no rīta pazudušo mirušu atrada mežā – posmā starp šoseju A11 un jūru, aiz degvielas uzpildes stacijas “Latvijas nafta”.