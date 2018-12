Siro autozagļi

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības | auto

5.decembrī pirms sešiem no rīta Valsts policijā tika saņemta telefoniska informācija par to, ka laika posmā no 4.decembra vakara līdz 5.decembra rītam Liepājā, Mežu ielā, automašīnai “Opel Movano” pasažieru pusē izsists loga stikls un no salona nozagta automagnetola un nauda, informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Ap to pašu laiku Liepājā, Daugavas ielā, vīrietis konstatēja, ka nozagta automašīna “Rangerover Sport”.

Arī par šo nodarījumu policijā uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.