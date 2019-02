Atslēgvārdi 8.vidusskola | kautiņš | skolēni

Janvāra beigās nepatīkams starpgadījums noticis Liepājas 8. vidusskolā, kur starpbrīža laikā vairākas meitenes uzbrukušas septītās klases skolniecei. Izrēķināšanās beidzās ar to, ka 12 gadus vecā meitene nonāca slimnīcā ar pārsistu galvu. Policijā tiekot skaidroti notikušā apstākļi, taču, kā saka skolas direktore Anita Kuncīte, tad konflikts starp meitenēm, visdrīzāk, izcēlies pēc asas vārdu pārmaiņas.

"Pat nevarēju iedomāties, ka meitenes var būt tik nežēlīgas. Cik man zināms, tad konflikts 28. janvārī izcēlies skolas pagrabstāva ģērbtuvē – manai meitai Veronikai uzbruka vairākas pusaudzes, viena no viņām paņēma meitu aiz galvas un sita to pret zemi. Protams, pēc tam bija asinis un nepieciešama medicīniskā palīdzība," pastāsta cietušās meitenes māte Svetlana Jurevska, piebilstot, ka jau pirms tam pāridarītājas Veroniku skolā esot apcēlušas un bijusi asāka vārdu pārmaiņa. "To, ka mana meita nebija fiziskas izrēķināšanās iniciatore, var apstiprināt arī aculiecinieki, kuri apgalvoja, ka Veronika no konflikta situācijas ar apkārt esošām meitenēm esot centusies izvairīties un gājusi no ģērbtuvēm prom, taču tūlīt pēc tam sekojis uzbrukums," turpina S. Jurevska.

Veronikas mamma uzskata, ka par vardarbību skolās esot jārunā atklāti, jo, viņasprāt, konflikts neesot atrisināts un kaut kas līdzīgs var arī atkārtoties. "Pēc tam, kad manu meitu veda uz slimnīcu, mēģināju aprunāties ar pāridarītāju, taču viņa pat nejutās vainīga, drīzāk lepna par paveikto," stāsta S. Jurevska. Tāpat mamma pastāstīja, ka Veronika nodarbojoties ar taizemiešu boksu un nebija tā, ka viņa sevi nav varējusi aizstāvēt, taču sportistiem treniņos tiek mācīts savas prasmes nepielietot ārpus nodarbībām.

Šobrīd Veronika jau no slimnīcas esot atgriezusies mājās, taču, kā izteicās meitenes māte, tad, iespējams, vēl nākšoties apmeklēt ārstus, lai varētu droši teikt, ka galvas sasitums nav atstājis nekādas komplikācijas. "Protams, ka meitai šis ir psiholoģiski smags trieciens, taču nedomāju, ka mums tāpēc būtu jāmeklē jauna skola un jāslēpjas. Es viena audzinu divas meitas un strādāju, taču iespēju robežās tagad centīšos pavadīt Veroniku gan uz skolu, gan sagaidīt no tās," teica S. Jurevska.

Liepājas 8. vidusskolas direktore Anita Kuncīte "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka, pārrunājot notikušo ar iesaistītajām skolniecēm, esot noskaidrojies, ka konflikts, visdrīzāk, izcēlies pēc asākas vārdu pārmaiņas. "Vardarbība skolās nav pieļaujama, un šādas situācijas ir jārisina ātri. Arī mūsu skolā tiek realizēts projekts "Liepāja. Vesels. Laimīgs. Aktīvs" un notiek nodarbības veiksmīgai konfliktu risināšanai," sacīja A. Kuncīte. Savukārt Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova informēja, ka par notikušo esot uzsākta administratīvā lietvedība un notikušā apstākļi vēl tiekot skaidroti.