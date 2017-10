Atslēgvārdi krāpšana | liepājas tiesa | krimināllieta

Pagājušonedēļ Liepājas tiesā bija paredzēts sākt skatīt lietu, kurā par krāpšanu apsūdzēta 44 gadus vecā Ilona Vaščilko. Spriežot pēc krimināllietām, kurās parādās viņas vārds, sieviete savu identitāti maina tāpat kā hameleons krāsu. Pirms vairākiem gadiem viņa uzdevusies par Rēzeknes mēra sievu, Ventspilī padzīvojusi kā "VID slepenā aģente", bet lielas summas viņai esot parādā gan Krievijas dziedātājs Filips Kirkorovs, gan Rīgas mērs Nils Ušakovs.

"Tātad jūs gribat teikt, ka Vaščilko ir viņas īstais uzvārds?!" – e-pasta sarakstē ar "Kurzemes Vārdu" pārsteigumu pauž kāds vīrietis, kurš arī esot cietis no Ilonas afērām. Uzzinājis, ka sievietei Liepājā jāstājas tiesas priekšā, vīrietis sāk prātot, ka lietai jāpievieno vēl viena prasība – Ilona esot piesavinājusies viņa planšetdatoru, naudas maku un citas mantas. Tagad viņš mēģina sadzīt Ilonai pēdas.

Portālā "sudzibas.lv" minētais vīrietis ievietojis brīdinājumu: "Mele, intrigante un krāpniece Ilona. Uzdodas par Ilonu Vaščilko, soctīklos – Ilona Glaudz un Nemcova. Elektroniskajā sarakstē pēkšņi iesaistās ietekmīgi labvēļi, kas patiesībā ir no viņas pašas IP adreses atvērtas pasta kastītes." "Kurzemes Vārdam" viņš skaidro: "Bija man sarakstes it kā ar Uldi Sesku un Nilu Ušakovu, beigās gan izrādījās, ka šīs visas pastkastes atveras ar viņas paroli."

Kāds tad īsti ir viņa un Ilonas stāsts, vīrietis gan sīkāk atturas izklāstīt, vien atklāj, ka pirmo reizi sievieti sastapis Ogres slimnīcā, viņa stāstījusi, ka ir "virsnieka Filipa Ņemcova" atraitne. "Kurzemes Vārda" rīcībā ir informācija, ka par krāpšanu Ilona Vaščilko pie atbildības saukta vairākkārt – pirmās krimināllietas pret viņu ierosinātas jau pirms vairāk nekā desmit gadiem, sievietei bijis piespriests arī cietumsods.

Pēdējoreiz I. Vaščilko Liepājā tiesāta pavisam nesen, maija nogalē, par krāpšanu nelielā apmērā. Apzinoties, ka viņai nav tiesību izīrēt dzīvokli, sieviete nolūkā izkrāpt naudu satikās ar cilvēku, kurš atsaucās uz interneta portālā ievietoto īres sludinājumu, teikts apsūdzībā. Ilona uzdevusies par dzīvokļa īpašnieci vārdā Ina un no diviem cilvēkiem izkrāpusi naudu. No viena 50 eiro rokasnaudu, no otra dzīvokļa īres apmaksu par diviem mēnešiem 240 eiro apmērā.

Pagājušonedēļ Liepājas tiesa atkal bija paredzējusi skatīt lietu, kurā I. Vaščilko apsūdzēta par svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu). Neoficiāli avoti min, ka I. Vaščilko savulaik strādājusi VID. Šīs iestādes amatpersonu deklarāciju datu bāzē tiešām atrodama VID Ludzas rajona nodaļas darbinieces I. Vaščilko deklarācija par 2000. gadu un otra, beidzot pildīt amata pienākumus 2001. gada 30. martā.

Apgalvot, ka tā ir viena un tā pati persona, "Kurzemes Vārds" nevar, jo deklarācijā, piemēram, nav minēts tās iesniedzējas dzimšanas gads. Tomēr ir saskatāmas vairākas sakritības. Deklarācijā par 2000. gadu norādīts, ka viņai valdījumā kopā ar Filipu Ņemcovu (par šāda cilvēka atraitni Ilona uzdevusies savam nesenajam draugam – I. O.) ir māja un dzīvoklis Maskavā. Norādīti arī citi valdījumā esoši īpašumi, tostarp mūspusē – Nīcas pagastā un Grobiņā. Deklarācijā, kas iesniegta, beidzot pildīt amata pienākumus, nekādi īpašumi gan vairs nav uzrādīti.

