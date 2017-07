Stūrē reibumā

Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi

5.jūlijā ap pusdeviņiem no rīta Aizputes pagastā 1991.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Passat” bez autovadītāja apliecības un būdams 1,28 promiļu reibumā, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

Bet pusstundu pirms pusnakts šajā dienā Liepājā, Brīvības ielā, 1979.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, atrodoties manāmā alkohola reibuma stāvoklī.

Vīrietis atteicās gan no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai uz vietas, tāpat arī medicīnas iestādē. Tāpat vīrietis atteicās arī no citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes.

Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

“Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 4 gadiem,” tā policijas pārstāve.