Trauksme pagales dēļ

Pirmdienas, 11.decembra, pievakarē liepājniekos trauksmi radīja trīs ugunsdzēsēju glābēju operatīvās automašīnas, kas ieslēgtām bākugunīm un skaņas sirēnām lielā ātrumā traucās cauri pilsētai Jūrmalas parka rajonā.

Portāls noskaidroja, ka izsaukums saņemts no dzīvojamās ēkas netālu no Gulbju dīķa. Trauksme bija lielāka par nelaimi – no kurtuves bija izkritusi pagale, taču ugunsnelaime bija novērsta jau pirms glābēju ierašanās.

Kā portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, pulksten 18.06 VUGD saņēma izsaukumu uz Vites ielu Liepājā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, trīsstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija jūtami dūmi.

“Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkas trešā stāva dzīvoklī dega no plīts izkritusi malkas pagale,” pēc izsaukuma turpināja A.Strazdiņa: “Ugunsgrēks bija likvidēts pirms VUGD ierašanās.” Ugunsdzēsēji glābēji vien izvēdināja piedūmotās telpas.

Kā vēsta ugunsdzēsēju glābēju apkopotā informācija, aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, vienu uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums.

Savukārt kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 28 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 5 no izsaukumiem bija maldinājumi.