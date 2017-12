Atslēgvārdi ceļu satiksmes negadījums | baata | opel | volkswagen | sadursme

Šodien, 31.decembrī, ap pulksten 14 satiksmes negadījums notika Klaipēdas un Vaiņodes ielas krustojumā pie tirdzniecības centra "Baata" - sadūrās trīs vieglie auto.

Kā negadījuma vietā noskaidroja portāls, automašīna "Opel", izbraucot no Vaiņodes ielas, no jūras puses, izraisīja sadursmi ar pa galveno ielu braucošo automašīnu "Volkswagen". Trieciena rezultātā automašīna "Opel" ir notriekta no brauktuves zālienā, bet "Volkswagen" aizķēra vēl trešo automašīnu - vēl vienu "Volkswagen".

Cilvēki, par laimi, negadījumā nav cietuši.

Kā portālam pastāstīja negadījumā iesaistīto automašīnu vadītāji, visvairāk cietušas automašīnas "Opel" un pirmais "Volwagen".

Negadījuma vieta pēc pulksten 14 tika gaidīta ierodamies policija.

Satiksme Klaipēdas un Vaiņodes ielā ir mazliet palēnināta, bet nav stipri apgrūtināta.