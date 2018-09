Troksni rada helikopters, kas meklē jūrā iekritušu cilvēku

Atslēgvārdi troksnis | helikopters | meklēšana | jūra

Portāls saņēmis lasītājas vēstuli, kurā sieviete pauž neizpratni par lidojošu objektu: “Naktī no pirmdienas uz otrdienu, no 24.uz 25.septembri, varētu būt ap pulksten 5, ar ļoti lielu troksni lidoja lidmašīna. Nevienā no Liepājas portāliem nav nekādas informācijas, kas tad īsti noticis. Vai kādas mācības? Darbā arī pāris kolēģi bija dzirdējuši, katrs savā rajonā.”

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente majore Sandra Brāle, jautāta, kas lidoja un kādēļ, portālam skaidroja: “Minētajā laikā jūrā notika meklēšanas un glābšanas operācija, kurā tika izmantots Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku helikopters “Mi-17”. Pārlidojums no Liepājas uz Ventspili arī varētu izskaidrot troksni, kuru dzirdēja Liepājas iedzīvotāji ap pulksten 5 rītā dažādos Liepājas rajonos.”

Taujāta par pieminēto meklēšanas un glābšanas operāciju, viņa piebilda: “Atbalsts tika sniegts jūrā starp Latvijas un Lietuvas teritoriālo ūdeņu robežu, jo tika saņemta informācija, ka no Kipras piederības kuģa pār bortu pārkritis cilvēks. Persona netika atrasta. Meklēšanas darbos bija iesaistīts arī Jūras spēku kuģis KA-08.”

________________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.