Aizdomās par kukuļa pieņemšanu maijā aizturētās četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas, to skaitā brigādes komandiera vietnieki Mursals Kerimovs un Romāns Andrijausks, viņi darbu iekšlietu sistēmā ir zaudējuši, uzzināja "Kurzemes Vārds".

VUGD pārstāve Inta Palkavniece to apstiprina, norādot, ka saistībā ar šo gadījumu pret četrām VUGD amatpersonām tika ierosinātas disciplinārlietas un amatpersonas atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas. "Disciplinārlietu izmeklēšana ir pabeigta, un ar šā gada 21. jūniju atvaļinātas divas amatpersonas, bet vēl divas – VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieki – atvaļināti no dienesta ar 28. jūniju," pavēstīja I. Palkavniece.

Jau rakstījām, ka saistībā ar Ventspils Mūzikas vidusskolas būvobjekta ugunsdrošības pārbaudi un atzinuma par tā atbilstību ugunsdrošības prasībām izsniegšanu Iekšējās drošības birojs maijā paziņoja, ka aizturējis septiņas kukuļošanā iesaistītas personas.

Aizdomās par kukuļa pieņemšanu aizturētas četras VUGD Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas, tai skaitā abi brigādes komandiera vietnieki. Savukārt par iespējamu kukuļdošanu, lai panāktu labvēlīga lēmuma pieņemšanu no VUGD amatpersonu puses, skatot jautājumu par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, aizturēts būvuzņēmuma PS "Merks-Ostas celtnieks" pārstāvis un SIA "VPM Latvija" īpašnieks un darbinieks. SIA "VPM Latvija" šajā būvobjektā veica projekta ugunsdrošības risinājumu apsekošanu.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka VUGD Kurzemes reģiona brigādes amatpersonām dots 7000 eiro liels kukulis.

Naudu esot saņēmis M. Kerimovs, un tālāk tā sadalīta starp ugunsdzēsēju komisijas locekļiem. Viena no amatpersonām kukuli slēpusi, norokot zemē.

2018. gadā M. Kerimovs par darbu VUGD nopelnījis 13,5 tūkstošus eiro, savukārt R. Andrijausks – 21,7 tūkstošus eiro, liecina abu amatpersonu deklarācijas.