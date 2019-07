Uzdarbojas garnadži

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība | nauda

9.jūlijā kāds vīrietis savā dzīvoklī ar paziņām ir lietojis alkoholiskos dzērienus un aizmidzis. Pamostoties, vīrietis konstatējis, ka ir nozagts viņa mobilais telefons.

12.jūlijā Cīravas pagastā kāda īpašuma pagalmā konstatēts, ka nozagti dažādi metāla izstrādājumi. Uzsākts kriminālprocess.

15.jūlijā 0.30 naktī Valsts policijā saņemta telefoniska informācija no kāda vīrieša par to, ka viesnīcā Liepājā, pēc mazpazīstamas sievietes viesošanās, istabā no skapīša ir pazudusi nauda.

13.jūlijā kāds vīrietis ziņojis policijai, ka pēc paziņas viesošanās viņa dzīvoklī, pazudusi invalīda apliecība, nauda, rokas pulkstenis un mobilais telefons.

13.jūlijā Nīcas novada Otaņķu pagastā kādā īpašumā no šķūņa ir nozagts vīrietim piederošs retro motocikls melnā krāsā.

14.jūlijā saņemta informācija par to, ka Liepājā pie kādas atpūtas vietas nepazīstams vīrietis nozadzis mobilo telefonu, ziņoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.