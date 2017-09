Uzdarbojas zagļi

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

15.septembrī pēc deviņiem no rīta Valsts policijā saņemta telefoniska informācija par to, ka Aizputē, Liepājas ielā, ir notikusi zādzība no privātmājas, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

Sākotnēji konstatēts, ka ir nozagts zāģis un urbjmašīnu akumulatori. Notiek izmeklēšana uzsāktā kriminālprocesa ietvaros.

Bet 13.septembrī ap pulksten 11 kāda sieviete savā dzīvesvietā konstatēja, ka no rokas somiņas ir nozagta viņas pase.