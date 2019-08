Atslēgvārdi ceļu satiksmes negadījums | avārija | valsts policija

"Uzskatu, ka traģiskais ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas, kurā divu kravas automašīnu sadursmē bojā gāja divi cilvēki, varēja nenotikt, ja policijas darbinieki būtu strādājuši operatīvi," laikrakstam pastāsta autovadītājs Ilgvars Šics, kurš pulksten 13 esot informējis policiju par to, ka kravas automašīna ar uzrakstu "Maxima" pa ceļu pārvietojusies dīvaini un apdraudējusi ceļu satiksmes drošību.

Jau rakstījām, ka 8.augustā traģisks ceļu satiksmes negadījums notika uz Liepājas šosejas, kur robežojas Durbes un Aizputes novadi, – Vecpils pagastā. Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova neilgi pēc negadījuma atzina, ka informācija par notikušo tika saņemta pulksten 13.33 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pēc tam tad arī policija steigusies uz notikuma vietu.

Autovadītājs Ilgvars Šics, kurš ceturtdien no Rīgas mēroja ceļu uz Liepāju, kravas automašīnu ar uzrakstu "Maxima" esot pamanījis neilgi pēc tam, kad izbraucis no Skrundas. "Braucu aiz šī transportlīdzekļa, un jau sākumā likās dīvaini, ka vadītājs pa šoseju brauca ar 50 kilometru stundā lielu ātrumu. Sākumā padomāju – tas tāpēc, ka šajā posmā ir ļoti slikts ceļš, bet pēcāk sapratu, ka smagās automašīnas šoferis ir neadekvāts. Vairākkārt centos spēkratu apbraukt un uztaurēju, taču vadītājs stūrēja pretējās joslas virzienā, tādēļ to bija grūti izdarīt. Veicot apdzīšanas manevru, daudz netrūka līdz sadursmei . Tāpat gribu atzīmēt, ka ik pa laikam kravas automašīna nobrauca no asfaltētās daļas un likās, ka tūlīt, tūlīt notiks nelaime. Ņemot vērā redzēto, tai skaitā šofera seju – viņš izskatījās komā un vadīja kravas automašīnu, kā mēdz teikt, auto pilotā, nekavējoties zvanīju pa tālruni 112. Policiju informēju, ka uz ceļa ir bīstams vadītājs un jāreaģē maksimāli ātri, pateicu to divreiz," pastāsta I. Šics.

Kad I. Šics bija ticis līdz Grobiņai, viņš esot apstājies, lai ieietu veikalā, un tad redzējis, ka pa Liepājas šoseju ar bākugunīm aizbrauc operatīvie dienesti. "Pie sevis nodomāju – nedod, Dievs, notikusi nelaime! Vienkārši neticu, ka policija nevarēja reaģēt ātrāk. Tagad ir tāda sajūta, ka centos glābt cilvēku dzīvības, bet nekas nesanāca," sacīja I. Šics.

"Varam apstiprināt, ka vakar pulksten 13.01 saņēmām informāciju par kādu aizdomīgu autovadītāju uz Liepājas šosejas. Tā nekavējoties tika nodota tuvākajiem Valsts policijas norīkojumiem, kuri tajā brīdī formēja ceļu satiksmes negadījumu Liepājā, Ganību ielā, vai strādāja uz autoceļiem P105 (Butnāri – Saldus – Ezere) un P108 (Ventspils – Kuldīga – Saldus). Diemžēl nelaime notika, pirms paspējām ierasties. Mēs šobrīd vērtējam reaģēšanu uz saņemto informāciju, tostarp, starpinstitūciju informācijas apmaiņu," teica M. Šeršņova.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Ir norīkota tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noteiktu nāves cēloni, kā arī to, vai kāds no vadītājiem bijis alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.