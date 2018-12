Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | vecāki | zīdainis

7.decembrī īsi pirms pieciem no rīta Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no Šķēdes ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļiem dzirdama maza bērna bļaušana, kā arī no dzīvokļa pēc palīdzības saucot vīrietis, kurš it kā esot ieslēgts viens ar mazu bērnu, bet bērna vecāki esot aizgājuši, informēja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

“Ierodoties notikuma vietā, informācijas sniedzēja norādīja uz minēto dzīvokli, no kura nākot šie trokšņi,” viņš stāsta: “Dzīvoklī esošais vīrietis, caur slēgtām durvīm paskaidroja, ka viņš esot ieslēgts un viņam neesot ne telefona, ne dzīvokļa durvju atslēgas, lai varētu izkļūt no dzīvokļa, kā arī nezinot, kur atrodas bērna vecāki.”

Tika piesaistīti Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, lai iekļūtu dzīvoklī, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības, sakarā ar iespējamo risku bērna veselībai.

Iekļūstot dzīvoklī, tika konstatēts, ka tajā atrodas 1977.gadā dzimušais vīrietis un gandrīz 8 mēnešus vecs zīdainis. Pēc mediķu veiktās zīdaiņa apskates, tika konstatēts, ka zīdainim nav nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Bērna vecāki, kopā ar dzīvoklī esošo 1977.gadā dzimušo vīrieti esot kopīgi lietojuši alkoholu, taču tas aptrūcies un zīdaiņa vecāki ap pulksten 2 naktī esot devušies pēc alkohola un lūguši savu viesi tikmēr pieskatīt zīdaini.

Vēlāk zīdainis esot sācis raudāt un dzīvoklī palikušais vīrietis nezinājis ko darīt, tādēļ sācis bungāties pie dzīvokļa ārdurvīm un saucis pēc palīdzības.

Kamēr uz vietas dzīvoklī tika noskaidroti lietas apstākļi, pulksten 5.40 dzīvoklī ieradusies 1983.gadā dzimusī zīdaiņa māte acīm redzamā reibuma stāvoklī.

Tā kā sieviete nebija spējīga parūpēties par savu zīdaini, policijas darbinieki pieņēma lēmumu nogādāt bērnu Valsts sociālās aprūpes centra filiālē “Liepāja”.

Par minēto notikumu informācija nodota Liepājas Bāriņtiesai lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.