Veikala kasiere, veicot sev uzticētos darba pienākumus, no kases ilgākā laika periodā izņēmusi vairākus simtus eiro

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība | tirdzniecības vietas | pārdevēji

Liepājā aizturēta kādas tirdzniecības vietas kasiere, kura ilgākā laika periodā no kases ir izņēmusi vairākus simtus eiro, portālu liepajniekiem.lv informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova. Par to likumsargus informējis konkrētās tirdzniecības vietas apsargs.

14.augustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādā tirdzniecības vietā Ezerkrastā, ir aizturēta veikala kasiere, kura, atgriežot čekus, ilgākā laika periodā no kases izņēmusi vairākus simtus eiro. Ar pretlikumībām sieviete sākusi nodarboties tad, kad uzzinājusi, ka pastāv iespēja atgriezt čekus.

Kā pastāsta M.Šeršņova, sieviete sagaidījusi, kad pircējs samaksājis par precēm, un pēc pāris minūtēm kases aparāta sistēmā ievadījusi čeka numuru, izvēlējusies kuru čeku un par kādu summu to atgriezīs. "Tālāk dienas gaitā viņa naudu atgrieztā čeku vērtībā izņēma no kases lādes ārā. Bija dienas, kad šādā veidā tika atgriezti vairāki čeki. Saprotams, ka šī darbības nevar noslēpt – to konstatējusi veikala grāmatvede," atzīmēja M.Šeršņova.

Veikala darbiniece tirdzniecības vietā bija sākusi strādāt pavisam nesen, ar pretlikumībām sākusi nodarboties jau savas darba dienas otrajā maiņā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.