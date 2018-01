Atslēgvārdi satiksmes negadījums | sniegs uz ceļiem

Ceturtdien, 18.janvārī, uznākušais sniegs, kas Liepājas pusē atzīts par dziļāko Latvijā, nav bijis bez sekām satiksmes jomā – notikuši vairāki satiksmes negadījumi, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Jau ap deviņiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Priekules pagastā 1970.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Mitsubishi”, netika galā ar tās vadību, nobrauca no ceļa un apgāzās.

Pēc sešiem pievakarē Liepājā, Zemnieku ielas krustojumā, 1984.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Golf”, iebrauca luksoforā.

Savukārt Grobiņas novadā 1963.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Saab”, nobrauca no ceļa un iebrauca grāvī.

Nevienā no negadījumiem cietušo nav, skaidro policijas pārstāve. Un piebilst, ka satiksmes negadījumu kopumā šajā dienā bijis vairāk, taču vadītāji noformējuši saskaņotos paziņojumus, nesaucot policiju.