Vīrieti lūdz apsūdzēt par četrgadīga zēna seksuālu izmantošanu un pavešanu netiklībā

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | nepilngadīgie | seksuāla vardarbība | bērni

Valsts policija lūgusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti par četrgadīga zēna pavešanu netiklībā un seksuālu izmantošanu, informēja VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pagājušā gada vidū policijā tika saņemta informācija par to, ka vīrietis Kurzemē ir seksuāli izmantojis četrus gadus vecu zēnu, kurš no vīrieša bija atkarīgs ģimenisku attiecību dēļ. Policija sāka kriminālprocesu par seksuālu vardarbību, izmeklēšanas laikā iegūstot pierādījumus par divām epizodēm. Noskaidrots, ka 1989.gadā dzimušais vīrietis pirms aptuveni septiņiem gadiem ir seksuāli izmantojis zēnu, veicot ar viņu dažādas seksuāla rakstura darbības. Šīs darbības vīrietis veica, izmantojot zēna bezpalīdzības stāvokli - to, ka viņš savas mazgadības dēļ nesaprata seksuālu darbību nozīmi, kā arī tika izmantota uzticība, autoritāte un tas, ka cietušais bija atkarīgs no vīrieša ģimenisku attiecību dēļ, proti, tajā laikā viņš dzīvoja kopā ar bērna mammu, skaidroja policijā.

Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis veica netiklas darbības četrus gadus vecā zēna klātbūtnē, tādā veidā pavedot mazgadīgo netiklībā.

Aizdomās turētais vīrietis iepriekš nav sodīts. Viņam uz izmeklēšanas laiku tika piemērots drošības līdzeklis - policijas uzraudzība, aizliegums tuvoties noteiktām personām un izbraukt no valsts.

Tagad Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, un ir pieņemts lēmums par kriminālprocesa nosūtīšanu prokuratūrai lemšanai par apsūdzības celšanu. Ņemot vērā, ka no nozieguma izdarīšanas brīža līdz šodienai ir mainījies Krimināllikums, tad jautājumu par soda apmēru lems tiesa.

Valsts policija norāda, ka galvenokārt bērni nerunā par lietām, kuras ar viņiem ir notikušas, taču ja bērns tomēr uzticas un pastāsta kaut vienam tuviniekam vai pazīstamajam, likumsargi aicina reaģēt un vērsties pie speciālistiem, kuri tālāk strādās ar bērnu un pārbaudīs, ko bērns ir pārdzīvojis un kam izgājis cauri. Vienlaikus policijā uzsver, ka svarīgi ir reaģēt, taču arī jāatceras, ka ne visas pazīmes liecinās par seksuālu vardarbību.

Tāpat Valsts policija sadarbojas ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un krīzes centru. Bērnu šādos gadījumos ievieto krīzes centrā uz rehabilitācijas laiku, kur ar viņu strādā psihologi. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus un bērnam ir būtiski saņemt psiholoģisko palīdzību, uzsver policijā.