Liepājas tiesa piektdien nolasīja spriedumu pirms diviem gadiem skatīt sāktajā krimināllietā, kurā jauna sieviete un viņas dzīvesbiedrs apsūdzēti vardarbībā pret zīdaini, kuras rezultātā bērns nonāca slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu un lauztu galvaskausu. Pēc notikušā abiem atņemtas bērna aprūpes tiesības, un meitenīti nesen adoptējusi cita ģimene. Taču viņas bioloģiskajai mātei pērn piedzimis vēl viens bērns. Kāda būs šī bērna nākotne? – šāds jautājums tiesas prāvā izskanēja gan no prokurores, gan cietušās meitenītes pārstāvjiem.

Apsūdzētie, 23 gadus vecā Anna Marija Meļņikova un 37 gadus vecais Aivars Brunavs, kopā vairs nedzīvo un arī uz apsūdzēto sola sēž atstatu viens no otra. Ģimene izjukusi pēc tam, kad tolaik septiņus mēnešus vecais bērns ar smagām traumām nonācis slimnīcā. Aivars gan nav mazās meitenītes bioloģiskais tēvs – ar Annu iepazinies, kad viņa jau bijusi mātes cerībās. Tomēr meitenītes dzimšanas apliecībā viņš ierakstīts kā tēvs.

Abi nu jau bijušie meitenītes vecāki tiesā liecināt atsakās, tāpēc tiesnese nolasa tās liecības, ko viņi snieguši izmeklēšanas laikā. Saskaņā ar apsūdzību, A. Brunavs no 2014. gada augusta līdz 3. novembrim alkohola reibumā un dusmu uzplūdā par to, ka zīdainis raud, kliedzis uz meitenīti un sitis viņai ar roku pa dibenu, kā arī seju, licis bērnu uz vēdera un spiedis viņa seju spilvenā, tādējādi smacējot mazuli un nomācot viņa raudāšanu. Lai apklusinātu bērnu, aiz žokļa spiedis ciet zīdaiņa muti vai ar pašas meitenītes kājas pēdiņu sitis mazulim pa seju, traumējot lūpu un smaganas, kas sākušas asiņot. Reiz vīrietis brīdī, kad bērns barots, tīši apgāzis šūpulīti ar zīdaini iekšā. Par laimi, toreiz meitenīte bijusi piesprādzēta un savainojumus nav guvusi, taču citā reizē viņai vairs nav paveicies. 2014. gada 2. novembrī Brunavs atkal lietojis alkoholu – atzīmējis to, ka meitenītei apritējuši septiņi mēneši. Vakarā, kad meitenīte raudājusi, vīrietis saķēris bērnu aiz abām rokām, vilcis pa dīvānu no viena gala līdz otram, pēc tam gultas galā zīdaiņa rokas atlaidis – meitenīte nokritusi uz grīdas un pret laminātu atsitusi galvu. Vēlāk slimnīcā bērnam konstatēts smadzeņu satricinājums un paura kaula lūzums – smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai.

A. Meļņikovai tiesa piesprieda 220 stundu ilgu piespiedu darbu, savukārt A. Brunavu atzina par vainīgu nevis tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanā, bet gan bērna traumēšanā aiz neuzmanības, kā arī par vardarbību pret mazgadīgo. Kā galīgo sodu viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz vienu gadu un diviem mēnešiem. Taču sods noteikts nosacīti un uz cietumu vīrietim nebūs jādodas, ja vien divu gadu pārbaudes laikā viņš neizdarīs jaunu noziegumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

No vīrieša piedzīs 1120 eiro, ko Juridiskās palīdzības administrācija izmaksājusi cietušajam bērnam kā kompensāciju. Pēc pilna sprieduma sagatavošanas to varēs desmit dienu laikā pārsūdzēt Kurzemes Apgabaltiesā.

