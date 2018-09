Ikviens ir savu skolotāju summa

Atslēgvārdi Andris Akmentiņš | rakstnieks

Nesen klajā nācis Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji". Lai gan stāstījuma pamatā ir autora vecāku atmiņas no pagājušā gadsimta 50. – 60. gadiem Vidzemē, arī mūspuses bibliotēkās pēc grāmatas izveidojusies rinda. Šīs vasaras obligātā literatūra – tā puspajokam, tomēr romāns ir lasītāju novērtēts.

– Savā dzimtā esi vienīgais, kurš nav skolotājs. Vai tam ir kāda saistība ar Sarmītes (viena no grāmatas varonēm) lielo prieku pēc pedagoģijas skolas beigšanas, ka viņai nebūs jāstrādā skolā?

– No dzīves skolotāju vidē man pielipušas dažādas viņu īpašības. Reizēm šķiet, ka es varētu strādāt šajā profesijā. Nekur tālu no tā neesmu aizgājis – kādus sešus septiņus gadus Liepājas Universitātē lasu lekcijas maģistriem par dzeju. Divus gadus vadīju kursus Ventspils jaunrades namā jauno rakstnieku klubam. To nevēlos turpināt tieši tā iemesla dēļ, ka neesmu skolotājs. Kļuva par grūtu, jau rakstot grāmatu. Varbūt tiktu galā, ja katru gadu nāktu citi bērni un es tikai atkārtotu veco programmu. Tik un tā slikti justos, ja nevarētu izstāstīt ko jaunu gan tiem, kurus mācu, gan sev. Skolotāju darbā problēma tā, ka ir dažāds līmenis, kas atkarīgs no viņu iedvesmas. Kad skolotājs ir labā garastāvoklī un iedvesmas pilns, tad viņš var kalnus gāzt. Bet, parādes solī uz pirkstgaliem tālu nevar aiziet (sens ķīniešu teiciens). Kad iestājas pelēkā ikdiena, es palieku tikpat bēdīgs un pelēks kā citi skolotāji. Tad labāk dodos darīt ko citu. Es varu būt tikai labs vieslektors. Manī pietiek jaudas auditorijai divām stundām, tad gribu iet domāt. Skolotājiem nav tādu iespēju. Kas tā par mācību stundu, kurai gatavojas pusgadu? Apbrīnojami ir skolotāji, kas spēj izdzīvot drūmo ikdienu un visu mūžu. Mana māsa nomainīja skolu, lai būtu, kur augt un interesantāk. Kādu trešo gadu viņa dzīvo baigā uzrāvienā.

– Lai neiegrimtu rutīnā, jāmaina darbavieta?

– Cilvēki tā dara. Rietumos valda uzskats, ka ik pēc astoņiem gadiem jāmaina darbavieta. Nebija slikta tā mazā lauku skola, no kuras māsa aizgāja. Arī diezgan mundra, bet kaut kas bremzēja Līdzīgi kā laulībā, kur izmēģina šo un to, tomēr nesanāk tā jauki kopā, un tad viens otru vairs nemoka. Man gan šajā ziņā nav pieredzes. Tūlīt būs septītā kāzu jubileja, bet ar dvīņiem rutīna nav iespējama. Ar viņiem – divreiz septiņi kopā sanāk.

– Viena no grāmatas tēmām – kā katrs skolotājs ieiet klasē.

– Mūsdienās augusi patērētāja domāšana, šodien bērni skolotāju vērtē kā preci – nu, izklaidē mani, pārsteidz! Gribētu, ka cilvēks mācību procesā emocionāli piedalās un iegulda. Patērēšanā ieguldīšanās nav iespējama. Ļoti svarīgi no tādas domāšanas iziet ārā.

– Skolas slēdz, ik gadu augstskolas absolvē jauni pedagogi, bet daudzviet ir vakances.

– Droši vien trūkst konkrētu mācību priekšmetu skolotāju – ķīmijas, fizikas. Darbs sarežģīts, likmes savākt grūti. Par labiem speciālistiem reģionu skolās vajadzētu cīnīties, kā to dara slimnīcās. Jau iepriekš sola jauniem mediķiem dzīvokli un citas priekšrocības. Ir vērts paskatīties, kas mums iepriekšējos laikmetos labs bijis un interesants, bet vairs nav pieejams. Vai tagad klases audzinātāja var apciemot katru bērnu mājās un paskatīties, kā viņš dzīvo? Vai viņu tur vispār ielaistu? 50. gados un arī vēlāk tā bija pat norma. Man grūti saprast, kā senos laikos, kad visi bija trūcīgi, varēja izdzīvot.

– Lasot "Skolotājus", ik pa laikam ienāca prātā, cik tagad mēs patiesībā labi dzīvojam. Bet senāk, par spīti pēckara nabadzībai un Hruščova laika nejēdzībām, cilvēki tomēr nesūdzējās, kā to dara tagad.

– Tas bija tāds slēpts mērķis. Es it kā peldējos sentimentā, kas nāca no tiem cilvēkiem, mēģinot attīrīt šo dažādo laiku sentimentu. Grāmatā aprakstīts sasodīti sarežģīts un draņķīgs laiks, bet tā bija to cilvēku jaunība. Lielākais prieks, ka kara vairs nav, dzīve pamazām uzlabojas. Tad vēl tie lielie panākumi, kā kosmosa kuģa palaišana. Kuriem rados nebija izsūtīto, tie bija sajūsmā par padomju varu, kas solīja, ka nāks komunisms. Ar pārtikas rindām sāka atvērties acis. Pirmā sajūsma bija vispār liela. Biju pārsteigts arī par to, cik maz vecāki tad saviem bērniem stāstīja par iepriekšējo laiku pieredzi. Tik daudz toreiz tika pagrūsts pagaldē. Rakstot, man radās aizdomas, ka liela daļa varēja nosliekties uz jebkuru pusi, lai kas notiktu. Mums joprojām ir kanāli, kas ģenerē uz šo pašu sentimentu, āķē tam klāt dažādas politiskas ziņas. Katrā savienojuma vietā tiek kaut kas iepilināts, sabiedrība tiek tracināta un kļūst diezgan neirotiska. Iestāsta, ka, piemēram, latviešiem noteikti jāpretojas kristietībai, jo tā mums uzspiesta. Vienam tas pilinājums trāpa vairāk, citam mazāk. Es cenšos norobežoties no strīdiem, kuros nav iespējams kaut ko panākt, jo strīdas tikai strīdēšanās dēļ. Tāpat kā ir dažādas konfesijas, ir dažādas valodas. Vai tad strīdēsimies, kura labāka?

– Jebkurā sabiedrībā ir autoritātes. Savulaik skolotāji vismaz savā ciemā tādi bija.

– Tāda slavenība kā matemātiķis, mācību grāmatu autors Jānis Mencis kā bija autoritāte kopš pirmās brīvvalsts laika, tā palika līdz mūža galam. Padomju gados viņu nespēja nokaut pat tas, ka bija piedalījies leģionā. Pārejot no neatkarīgas brīvvalsts uz padomju sabiedrību, bija lielas prestiža izmaiņas. Tas, ka Papiņš (viens no romāna varoņiem – aut.) palika amatā, bija liels brīnums, jo Latvijas laika skolotājus centās nomainīt, zāģēja visādos veidos. Arī vēlāk turpinājās tendence, ka tie vecie učuki jāmet nost. Tie neko nesaprot. Man patiktu, ja varētu apvienot jauno skolotāju trakumu ar veco pieredzi. Cilvēki, kurus atceros no saviem audzēkņa gadiem, bija optimistiski, vienkārši, ar gaišu un brīvu smaidu, kaut daži knapi spēja iztikt ar algu. Varbūt man paveicās. Varbūt tas bija mātes dēļ, jo viņa bija skolotāja un kaut kā vairāk žēloja. Pēc grāmatas iznākšanas man daži cilvēki teikuši, ka viņiem gan nav paveicies ar tik foršiem skolotājiem. Kaut kādā mērā ikviens ir savu skolotāju summa. Mēs veidojamies no tā, ko esam iemācījušies. Tēvs mācīja mani makšķerēt, māte bija fantastiska stāstniece. Tā kopā tos talantus izkopām.

– Vai zaudēts profesijas prestižs?

– Senāk skolotājam vairāk piederēja tas, ko otra puse gribēja iegūt, proti, zināšanas. Tika kultivēts: ja tev nebūs izglītības, tu nekas nebūsi, tu pazudīsi. Automātiski tie ar zemāku izglītību tika virzīti pakļautībai. Mūsdienās tas nav tik uzsvērti, cilvēki ar divām augstākām izglītībām var nonākt dziļā izmisumā, jo nevar neko ietekmēt. Gūgle šodien ir efektīvāka par skolotāju. Kādreiz bija skaidrs, ka ir viena patiesība, tad nāk skolotājs un bērnam atklāj to. Tagad labākajā gadījumā meklē kopā. Kas tad ir skolotājs, ja katrs pats var visu uzzināt. Ceļvedis, urdītājs krustcelēs? Ministrijas vadlīniju nomākts cilvēciņš, kurš neredz vairs nekam jēgu? Skolēni taču to jūt. Šķiet, ka prestižs tomēr atgriežas. Manai radiniecei svētdienā izkrita priekšējais zobs. Dežūrārsts sākumā atteica, bet, kad uzzināja, ka viņa ir skolotāja, pieņēma. Saprata, ka skolotāja citādi nevarēs pusaudžu priekšā stāties. Grāmatā atļāvos iepludināt visādas dzīves anekdotes, ko noklausījos skolotāju sanākšanās. Tur ir tāda epizode, vecāki sametuši naudu dāvanai skolotājai dzimšanas dienā. Meitenīte pasniedz vāzīti un saka: "Nu beidzot arī jums, skolotāj, būs kaut kas no kristāla!" Tad saprotiet, ko tie vecāki bija domājuši, bērni taču ir viņu atspulgs. Mana paaudze auga, kad vecākiem alga bija 100 – 200 rubļu, piemājas saimniecība, dārziņš, lai piepelnītos. Augām, kā gribējām, jo vecākiem nebija laika. Norūdījāmies. Tagadējā paaudze tiek hiperpieskatīta, piecas minūtes pat nevar atstāt, jo tā nosaka vadlīnijas. Tomēr jūtu, ka sāk veidoties vecāku un skolotāju sadarbība. Gan padomju, gan agrīnajā kapitālismā 90. gados darbā nobesītajiem vecākiem bija prasība: es jums iedodu bērnu, audziniet. Ja kas, skola vainīga, ka sabojāja. Tagad cilvēciski sāk kopīgi risināt problēmas.

– Arī tās, ko, piemēram, jau pirms laba laika ienesusi tehnoloģiju attīstība?

– Nevar pateikt, ka datorspēles nav labas. Slikti ir nonākt to verdzībā. Arī mēs, pieaugušie, esam daudz kam izgājuši cauri, izslimojuši. Katrā procesā ir savi zudumi. Cik cilvēku ik gadu Latvijā samaksā par iespēju karstā laikā nopeldēties? Par to, ka braucam ar automašīnām un laikā paspējam, mums ir vairāk par simtu, kas nositas. Mēs visu laiku ar kaut ko samaksājam par labumiem, ko iegūstam ar attīstību.

– Kas ir "Skolotāju" lasītāji?

– Tā paaudze, kas to laiku atceras kā savu jaunību. Manu vecāku paaudze, citi cilvēki, kas lasa grāmatas. Grāmatas beigās Velta mēģina saprasties ar savu mazmeitu. Kā filmu vēlreiz noskatās savas kāzas un domā, kā to vispār pastāstīt. Manam romānam nav klasiskā sižeta – kad notiek tas un tas, viss laimīgi, viss beidzas. Tāpēc bibliotēkā veidojas rindas, jo grāmata ir lēni lasāma, lai var pasēdēt un pēc teikuma vai rindkopas padomāt. Nākotnes veiksme atkarīga no tā, vai šāda veida rakstība attaisnosies. Sižetisku, krāsainu, aizraujošu notikumu ziņā grāmata nevar izkonkurēt filmu. Cilvēki vairs nelasa grāmatas, lai kaut ko uzzinātu. Informāciju ātrāk var iegūt citur.

– Vai grāmata palīdzēs jaunajai paaudzei saprast to vēsturi, kas viņiem šķiet sveša un dīvaina?

– Daudzi avoti būs ļoti ideoloģiski iekrāsoti. Kāds pasniegs, ar rozā brillēm skatoties, cits sapratīs, ka viss bijis slikts tajā laikā. Meklēju tiltu no paaudzes uz paaudzi cerībā, ka jauniešiem interesēs. Būtībā jau nekas liels tur nenotika, un tajā ir gan skaistums, gan traģēdija. Abas māsas kļuvušas par nopelniem bagātām skolotājām, bet ejot katra savu ceļu. Viena – to pareizo klasisko, otra – sākot ar pozīciju, ka tas viss viņai riebjas. Iznākums jau tāds pats. No katra laikmeta paliek kādas zīmes, ko nodot stafetē nākamajam. Cilvēki piespieda sevi noticēt, ka padomju laiks ir kaut kas labs, pēc tam vīlās, samocīja savu dzīvi, jo nebija iespēju cīnīties pretī. Pat nerunāja par to.

/ Dzejnieks, rakstnieks un dziesminieks (īstajā uzvārdā Grīnbergs).

/ Dzimis 1969. gadā Valmierā.

/ Diplomēts žurnālists, strādājis laikrakstā, izdevniecībā un reklāmas aģentūrā Rīgā.

/ Pirms vairākiem gadiem pametis profesionālo darbību šajā jomā galvaspilsētā un devies prom no tās uz Ventspili. Joprojām uzskata sevi par malēnieti.

/ Kaislīgs makšķernieks, ģitārists un Latvijas apceļotājs, vides sargs.

/ Ieguvis Klāva Elsberga literāro prēmiju un citas balvas.

/ Ir vairāku dziesmu tekstu, dzejas grāmatu un stāstu krājumu autors.

/ Sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" izdotā grāmata "Skolotāji" ir autora debija romānu žanrā.