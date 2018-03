Jauniešu potenciāls visā krāšņumā

Atslēgvārdi liepāja izaicina | lielkoncerts | jaunieši

Marta vidū Liepājas dzimšanas dienas laikā izskanēs vērienīgs lielkoncerts "Liepāja izAicina" – vienīgais valsts simtgadei veltītais populārās mūzikas notikums, kurā iesaistīti tik daudz jauniešu. Projekts ir īpašs ar to, ka šoreiz jaunieši ir ne tikai lielkoncerta dalībnieki, bet cieši iesaistīti tā veidošanā, rakstījuši scenāriju, plānojuši skatuves vizuālos risinājumus un domājuši par publicitāti.

Dejas ar orķestri

Latvijas valsts simtgadē katrs ir aicināts pielikt roku, lai, krājot iniciatīvu pie iniciatīvas, apliecinātu kopīgo spēku un potenciālu. Mūsu nākotne pieder bērniem un jauniešiem. Tāpēc Liepājā dzima ideja par simtgades svētku lielkoncertu "Liepāja izAicina", kurā dziedās, dejos un citus pārsteigumus atklās 14 jauniešu kolektīvi no visas Latvijas, viesosies pazīstami mūziķi, izskanēs jaundarbu pirmatskaņojumi un valdīs jauneklīgs svētku noskaņojums.

Lielkoncertam "Liepāja izAicina" septiņi Liepājas kolektīvi uzaicinājuši un izaicinājuši katrs vienu "pretinieku" no citas vietas Latvijā. Katrs kolektīvs gatavo savu īpašo priekšnesumu, ar ko vēlas pārsteigt publiku un otru kolektīvu, kā arī abiem kopīgo. Turklāt jaunieši uzstāsies arī ar kādu skatuves zvaigzni.

Liepājas Pop/Rok skolas ansamblis lielkoncertam izaicinājis Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansambli, kas aktīvi darbojas tikai divus gadus. Tie ir deviņi ģitāristi no 6. līdz 12. klasei, kuri ģitārspēli apgūst brīvajā laikā pie ansambļa vadītājas Sangritas Upenieces. Sadarbība ar Liepājas Pop/Rok skolu kuldīdzniekiem sākusies jau pērn, tāpēc labprāt atsaukušies izaicinājumam piedalīties lielkoncertā "Liepāja izAicina". Tā ir vienreizīga iespēja audzēkņiem būt līdzdalīgiem Latvijas simtgades svētku radīšanā un muzicēt uz lielas skatuves kopā ne tikai ar vienaudžiem, bet arī ar atzītiem mūziķiem. Tāpēc ansamblī valda patīkams satraukums. Kuldīdznieki gatavo gadalaiku popūriju no grupas "Prāta vētra" dziesmām "Plaukstas lieluma pavasaris", "Vēl viena klusā daba", "Rudens" un "Ziemu apēst". Bet kopā ar Pop/Rok skolas ansambli gatavojas atskaņot grupas "The Sound Poets" dziesmu "Kalniem pāri", ko izpildīs, piedaloties tās autoram, grupas solistam Jānim Aišpuram.

Lielkoncertam vienā deju grupā apvienojušās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studija "Dzintari", ko vada Monta Sprūde, un "Rotaļa", kuras vadītāja ir Aina Apene. Kopā dejos 20 meitenes no 8. līdz 12. klasei. Tā kā dejai jāizmanto latviešu autoru mūzika, izvēlēta Imanta Kalniņa pazīstamā "Pūt, vējiņi!". Mūziku dejotājām atskaņos Liepājas BJC orķestris "Liepāja", kas lielkoncertā piedalīsies arī ar saviem priekšnesumiem. Orķestra pavadībā meitenes dejos pirmoreiz. Pretēji mūzikai, deja būs ritmiska, tajā savīsies mūsdienu un laikmetīgā deja. "Rotaļas" un "Dzintaru" apvienotā deju studija par saviem "pretiniekiem" izvēlējusies Tukuma pilsētas modes deju studiju "Demo". Tā kā "Demo" labā līmenī dejo hiphopu, kopīgā deja būs kontrastu pilna, tajā mīsies mūsdienu deja ar hiphopu.

Visticamāk, daudziem jauniešu kolektīviem lielkoncerta projekts būs draudzības aizsākums, un varbūt "Liepāja izAicina" būs aizsākums jaunām sadarbībām.

Ekrāns kā Latvijas kontūra

"Liepāja izAicina" ir iespēja jauniešiem savu radošo potenciālu, talantu un darbaspējas apliecināt ne tikai kā dalībniekiem, bet arī kā rīkotājiem. Lielkoncerta veidošana uzticēta profesionālai radošajai komandai un trim dažādu nozaru jauniešu grupām.

Režijas un scenārija veidotāju grupa režisora Intara Rešetina un dramaturģes, scenāristes Rasas Bugavičutes-Pēces vadībā radījusi koncerta scenāriju. "Jaunieši ir kolosāli, enerģijas un izdomas pilni, tieši tādēļ ar viņiem ir tik interesanti un saistoši darboties. Viņi ir nenoslīpēti dimanti. Kopā ar jauniešiem un dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci esam izskatījuši vairākas tēmas un versijas, kā mēģināt pārsteigt un iepriecināt skatītājus gan zālē, gan pie TV ekrāniem, un nonācām pie, mūsuprāt, gaumīgi saistoša naratīva," stāsta I. Rešetins. Ar scenāriju galā būs jātiek pašu jauniešu izvēlētai lielkoncerta vadītājai Dagmārai Legantei, kuras partneris uz skatuves būs pieredzējušais pasākumu vadītājs no Liepājas Aigars Kārkliņš.

Savukārt komunikācijas un reklāmas grupa kopā ar festivāla "Summer Sound" rīkotāju un publicitātes vadītāju Lindu Zajarsku strādā pie tā, lai par vērienīgo lielkoncertu uzzinātu citi. "Mūsu darbs ir dinamisks, grupa tiekas bieži, jo komunikācijā daudz jāplāno. Jaunieši ir ideju pilni," stāsta L. Zajarska. Piemēram, viena no idejām bija par katru kolektīvu, kas piedalās lielkoncertā, izveidot videorullīti, tie savukārt tapuši sadarbībā ar vienaudžiem no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas. "Izmantojam jauniešu potenciālu visos līmeņos," par jauniešu aktivitāti gandarīta ir L. Zajarska.

SIA "Šarmants" vadītājs Ritvars Embrekts ap sevi pulcināja jauniešus, kuri bija gatavi ļauties vīzijām par to, kāda varētu izskatīties lielkoncerta skatuve. "Tā būs ļoti liela skatuve, Liepāja tādu nebūs redzējusi. Pēdējos mēnešus esam aktīvi strādājuši pie skatuves scenogrāfijas vīzijas un labākā tehniskā risinājuma meklējumiem. 200 kvadrātmetru lielā skatuve būs klāta ar īpašu spoguļgrīdu. Uz šīs skatuves kāps jauniešu kolektīvi un populāri mūziķi no visas Latvijas, tādēļ zīmīgi, ka arī pati skatuve atgādinās milzīgu Latvijas karti, kas reizē strādās kā ekrāns," atklāj R. Embrekts. Aktīvi tiks izmantotas arī videoprojekcijas, kuru veidošana uzticēta jauno mediju māksliniecei Annai Meldrājai.

Vērienīgais Latvijas simtgadei veltītais jauniešu koncerts tiks arī filmēts un pārraidīts plašākai auditorijai.

UZZIŅAI

Lielkoncerts "LIEPĀJA izAICINA"

/ Norisināsies 16. un 17. martā Liepājas Olimpiskā centra arēnā.

/ Koncertā piedalīsies 14 kolektīvi – 7 Liepājas kolektīvi un 7 viņu izaicināti kolektīvi no Rīgas, Tukuma, Ventspils, Ogres, Kuldīgas un Jelgavas.

/ Lielkoncerta "Liepāja izAicina" rīkošanā un priekšnesumos piedalās ap 500 jauniešu.

/ Kopā ar jauniešiem uzstāsies mūziķi Uldis Marhilēvičs, Valters Pūce, Jānis Aišpurs, Ivo Fomins, Daumants Kalniņš, Viņa, Kristīne Prauliņa, Andris Ērglis, Jānis Driksna, Žoržs Siksna, Ance Krauze, Aigars Kalviņš, ielu vingrošanas čempions Dainis Laizāns un BMX braucējs Dāvis Dudelis.

/ Pasākumu vadīs Dagmāra Legante un Aigars Kārkliņš.

/ Skatuve būs 200 kvadrātmetru liela.

/ Lielkoncerta budžets ir gandrīz 100 tūkstoši eiro – 40 tūkstoši eiro ir valsts finansējums, 56 551 eiro Liepājas pašvaldības finansējums.