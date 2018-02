Atslēgvārdi liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka | rekonstrukcija

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) ir pašvaldības publiskā bibliotēka, otra vecākā publiskā bibliotēka Latvijā, aizvadītajā novembrī tā svinēja 240 gadu jubileju kopš dibināšanas 18. gadsimtā. Bibliotēka ir Lejaskurzemē lielākais kultūras un informācijas centrs, kur glabājas iespieddarbi no 16. gadsimta līdz mūsdienām, un visvairāk apmeklētā kultūras iestāde Liepājā. Tā iekļauta Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības gatavotajā Latvijas simtgadei veltītajā topošajā izstādē "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijas valstij".

2023. gadā apritēs simt gadu, kopš Liepājas galvenā bibliotēka mājo pašreizējā ēkā Zivju ielā, kas ir pievilcīga un vēsturiska ēka, taču neatbilst šodienas prasībām. Laiku pa laikam tajā notiek remontdarbi un tiek ieviestas dažādas tehnoloģijas ar nolūku bibliotēku padarīt pieejamāku un ērtāku, tomēr tā neatbilst mūsdienu izpratnei par modernu un funkcionālu ēku. Un tai nepieciešama rekonstrukcija. LCZB direktore Ilga Erba nosauc vairākus paveicamos darbus. Jāpadara lasītājiem brīvi pieejams nozīmīgais un unikālais krājums, kas pašlaik glabājas pagrabā. "Nav kluso lasītavu, nav darba grupu lasītavu, krājums ir izvietots ļoti saspiesti, pēc bibliotēkas standartiem būtu nepieciešams lielāks attālums starp plauktiem. Krājuma izvietojumam jābūt daudz funkcionālākam un ērtākam. Publisko pasākumu telpas mums nav vispār," bibliotēkas direktore turpina uzskaitīt. Kāpnes jāpadara ērtākas, jāiebūvē lifts, lai bibliotēka būtu pieejama visiem interesentiem. "Ir nepieciešama jauna, moderna bibliotēka," I. Erba rezumē.

Kamēr daudzviet Latvijā bibliotēkas modernizē un pat būvē no jauna, par Liepājas pilsētas galvenās bibliotēkas rekonstrukciju un paplašināšanu jau vairākus gadus tikai runā un plāno. Tiesa, pašvaldība ir sakārtojusi gandrīz visas pilsētas filiālbibliotēkas. I. Erba arī saprot, ka šīs vēsturiskās ēkas paplašināšanai un rekonstrukcijai nepieciešami jau cita līmeņa finanšu līdzekļi, un uzsver, ka "savs galavārds jāsaka un meklējumu ceļš jānorāda pilsētas pašvaldībai".

LCZB rekonstrukcija un būvniecība līdz ar Zaļās birzes filiālbibliotēkas atjaunošanu kā prioritāte iekļauta pašvaldības investīciju plānā, un tam, pēc aptuvenām aplēsēm, būtu nepieciešami trīs miljoni eiro. Tomēr Lejaskurzemes nozīmīgākās bibliotēkas modernizācija drīzāk iekļaujama cerību, ne paveicamo darbu sarakstā, jo par saviem līdzekļiem vien to īstenot pašvaldība neuzskata par iespējamu, bet investīcijas no Eiropas fondiem šai vajadzībai pašlaik nav pieejamas. "Mēs par šo jautājumu domājam un turpinām meklēt iespējas piesaistīt," apgalvo Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis. "Skaidrs, ka līdzšinējā situācijā [bibliotēkas] centrālā ēka ir sevi izsmēlusi un risinājumi ir jāmeklē, tas ir viennozīmīgi. Skaistais plāns jau mums ir, ka tā ir pilnīgi rekonstruēta jauna ēka un ka mēs varam to realizēt. Bet vēl jāturpina meklēt."

2014. gadā arhitekts Agris Padēlis-Līns pēc I. Erbas aicinājuma izstrādāja bibliotēkas paplašināšanas un rekonstrukcijas skiču projektu, kurā pašreizējai ēkai un piebūvei pievienota līdzās esošā vingrošanas skolas ēka, tad telpu platība gandrīz trīskāršotos. Arhitekta vīzijā bibliotēka būtu plaša moderna ēka, kurā organiski savienotos vēsturiskais mantojums, funkcionalitāte un laikmetīgais redzējums. Vai un kad šai iecerei būs lemts piepildīties, diemžēl vēl nav zināms. "Es ceru, ka gaismas stars kaut kādā brīdī parādīsies. Ja ne šogad, tad nākamgad. Ja ne nākamgad, tad aiznākamgad," Liepājas gaismas pils vadītāja cerīgi saka.