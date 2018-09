Atslēgvārdi izstāde | lielais dzintars | māksla

13. septembrī Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā Civita Nova tika atklāta piecu jauno mākslinieku laikmetīgās mākslas izstāde "Viņas spējas / HerAptitude". Grupas izstādes autori ir Anna Ceipe, Anna Politiko, Pēteris Vīksna, Jūlija Prohorenkova un Silvija Rudzika. To organizē“Lielais dzintars” sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, un tā ir kā vēstnesis septembra beigās gaidāmajam mūsdienu mākslas festivālam "Liepājas Mākslas forums", portālu informēja “Lielais Dzintars” sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Margeviča.

Izstādes pamatā ir čehu režisora Jaromila Jireša 1970. gadā uzņemtās filmas "Valērija un viņas brīnumu nedēļa" (Valerie and Her Week of Wonders) centrālā tēma un vizuālā estētika, kas atspoguļo jaunas sievietes ceļu no bērnības līdz briedumam, tās ārējā veidola un iekšējās pasaules transformāciju un cīņu.

Tematiski izstādei veidotie darbi ar dažādu mediju palīdzību apvieno reālisma un fantastikas žanrus, radot sirreālu stāstu par sevis un savu alku izzināšanu. Dažādas epizodes atklājas caur iztēlotas oāzes jeb patvēruma meklējumiem Annas Ceipes trauslo stikla objektu līnijās, pakļaušanos dabas un likteņa stihijām Jūlijas Prohorenkovas fotogrāfijās, saskarsmi ar sievietes tumšo pusi Silvijas Rudzikas ar priekšmetiem gleznotajā instalācijā un centieniem caur lūpu un ķermeņa kustību izteikt lietu būtību Pētera Vīksnas un Annas Politiko veidotajā filmā.

Izstādes kuratore – Elīna Sproģe. Izstāde “Lielajā dzintarā” skatāma līdz 31. oktobrim katru darba dienu un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 20.00, kā arī svētdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Ieeja – bezmaksas.