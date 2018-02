Aicina iesniegt darbus pavasara izstādei

Atslēgvārdi liepājas muzejs | pavasara atmoda | mākslas kolēģi | izstāde

Tuvojas gadskārtējā vizuālās mākslas izstāde "Pavasara atmoda". Tās rīkotāja biedrība "Mākslas kolēģi" aicina māksliniekus iesniegt darbus no 19. līdz 23. februārim Liepājas muzejā.

Šogad Liepājas muzejā norisināsies jau piektā "Mākslas kolēģu" rīkotā "Pavasara atmodas" izstāde. Tās nosaukumā ietvertās koncepcijas pamatā ir postmodernās mākslas ideja par robežlīniju nojaukšanu starp augsto jeb elitāro mākslu un populāro mākslu. Un izstāde atkal no jauna aktualizēs kopš modernisma laika nemainīgo jautājumu: kas ir mūsdienu māksla?

Izstādē "Pavasara atmoda", kurā šogad paredzēts eksponēt gleznas, grafikas un tēlniecības darbus, biedrība "Mākslas kolēģi" aicina piedalīties Liepājas pilsētas un apkārtnes profesionālos māksliniekus un mākslas izglītības studentus, iesniedzot 2–3 mākslas darbus, kas tapuši pēdējo divu gadu laikā. Iesniegt darbus varēs no 19. līdz 23. februārim Liepājas muzejā – 19. un 20. februārī muzeja ratnīcā no pulksten 9 līdz 17, no 21. līdz 23. februārim Liepājas muzeja ēkā no 10 līdz 18. Darbi netiks žūrēti, bet atbilstoši iekārtoti izstādes koncepcijai.

Durvis apmeklētājiem "Pavasara atmoda" vērs 2. martā pulksten 17. Un labākais, veiksmīgākais darbs un tā autors saņems pārsteiguma balvu no izstādes organizatoriem.