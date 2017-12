Aicina uz koncertuzvedumu ģimenēm "Ziemassvētki Rūķu zemē"

Atslēgvārdi koncertuzvedums | liepājas latviešu biedrības nams

Šo svētdien, 17. decembrī, pulksten 13 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks koncertuzvedums "Ziemassvētki Rūķu zemē", kurā lielus un mazus priecēs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Bērnu teātris, bērnu un jauniešu vokālā studija "Pērlītes" un bērnu deju kolektīvs "Krustiņi".

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Muižniece portālam vēstīja, ka koncertuzvedums, kuru sagatavojuši mazie liepājnieki – aktieri, dziedātāji un dejotāji – veidots pēc Valda Rūmnieka un Andreja Miglas Ziemassvētku pasakas lieliem un maziem. Darbība norisinās Rūķu zemē – tepat netālu, tepat Latvijā. Rūķu zemē mīt neskaitāmi daudz rūķu. Katram ir savs pienākums, un katram ir amatam atbilstošs vārds. Šajā reizē skatītāji tiks iepazīstināt ar četriem galvenajiem Rūķu zemes rūķiem.

Lielais Izlūkrūķis parūpēsies par to, lai visi Ziemassvētku vēlmju saraksti no bērnu mājām tiktu nogādāti Ziemassvētku vecītim. Dāvanu rūķis gādās par to, lai pareizi tiktu aprēķinātas un izgatavotas visas bērnu sarakstos iekļautās dāvanas. Savukārt Pastmeistars būs atbildīgs par dāvanu saiņošanu un iekraušanu kamanās, bet Dziesmu rūķis tiks iecelts par galveno svētku noskaņas radītāju.

Koncertuzvedumu veido Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Bērnu teātris un režisore Vita Pētersone kopā ar bērnu deju kolektīvu "Krustiņi" un vadītāju Intu Āboliņu, kā arī bērnu un jauniešu vokālo studiju "Pērlītes" un vadītāju Ivetu Loginu.

Galvenajos tēlos iejutīsies mazie aktieri: Ziemassvētku vecītis – Kristofers Volkovs, Mazais Rūķītis – Daniela Mihelsone, Rūķīšu saimniece – Patrīcija Keita Jakovļeva.

Uzvedumā skanēs gan zināmas Ziemassvētku dziesmas, gan komponista Ungara Savicka šai pasakai rakstītās dziesmas, kas savulaik skanējušas arī Latvijas Radio uzvedumā.

Režisore Vita Pētersone stāsta: "Uzvedums vēsta par to, kas notiek mūsu sirdīs Ziemassvētku laikā, vai domājam, lai šis prieks ienāktu arī citu sirdīs?"

Ieeja koncertuzvedumā būs bez maksas.