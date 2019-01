Alda Kļaviņa gleznas zem Pēterbaznīcas velvēm

Atslēgvārdi izstāde | aldis kļaviņš | personālizstāde | māksla | pēterbaznīca

"Ir tāda liktenīga sakritība – Latvijai 100, man 80," atturīgi saviļņots teica mākslinieks Aldis Kļaviņš savas retrospektīvās jubilejas izstādes "Vēl pirms…" atklāšanā Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

"Ko varu teikt par šo izstādi? Pēdējos mēnešus esmu dzīvojis ne dzīvs, ne miris. Domāju, kā tas viss šeit var izskatīties, kā man būtu jājūtas šādā situācijā. Varbūt kā Mikelandželo, kurš ir pabeidzis Siksta kapelu? Man ir aizdomas, ka viņš jutās noguris, bet atbrīvots. Te kā uz delnas ir arī zināms pārsteigums pašam. Lūk, šeit ir mana glezna – diplomdarbs "Mākslas vingrotājas", beidzot akadēmiju, kuru atkal ieraudzīju pēc 50 (!) gadiem. Mazliet apskādēta, bet neko sliktu nevaru teikt par šo darbu, biju priecīgs atkalredzoties. Kas būs tālāk, nezinu. Neesmu nekādā gadījumā gatavs parakstīties uz vēl vienu retrospekciju. Tālāk būs šodiena. Man ir liels prieks un gandarījums, ka gads tik brīnišķīgi beidzas."

Jāatgādina, ka šī jau ir trešā Alda Kļaviņa jubilejas gadā veidotā personālizstāde. Pirmā Jelgavā, tad rudenī Liepājā un nobeidzot – Rīgā. Ne katram tiek piešķirts gods un iespēja savu radošo devumu parādīt zem šīm varenajām velvēm. Kā uzsvēra Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldes direktora vietniece Una Jansone, Aldis Kļaviņš ir Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2017. gada galvenās balvas laureāts, un, kas to saņēmis, tas ir laipni aicināts ar saviem darbiem šajā zālē.

"Man vairāki ir jautājuši, kāpēc tāds nosaukums "Vēl pirms…". Ne velti seko daudzpunkte – tālāko katrs var izdomāt pats. Es varu teikt, ja Dievs ļaus, tad pārējais sekos. Ingrīdai paldies, jo lielā mērā varu teikt, ka tu mani esi radījusi," vēl piebilst jubilārs. Tieši mākslas zinātniece Ingrīda Burāne ir tā, kura jau daudzus gadus uzmanīgi seko Alda Kļaviņa mākslas jaunradei. Viņa stāsta: "Par Aldi esmu daudz rakstījusi un daudz runājusi, negribu atkārtoties, bet mani pārsteidz šī izstāde un tas, ko patiešām veicis Aigars Ozoliņš, iekārtojot šo ekspozīciju. Mēs viņa gādībā atdevām vairāk nekā 100 Alda gleznu. Priecē tas, cik jauki divi scenogrāfi (es nekad neaizmirstu, ka Aldis ir arī scenogrāfs) ir satikušies, saāķējušies, kā viņš ierauga Alda darbus un sakārto neiedomājamās variācijās un grupās. Es tā varbūt nebūtu darījusi, arī Aldis ne, bet Aigars to izdarījis vienkārši lieliski."

Pirmssvētku drudzī uz izstādes atklāšanu ir ieradušies Alda Kļaviņa kādreizējie audzēkņi, kolēģi, vienkārši paziņas un interesenti gan no Rīgas, Ventspils un citām pilsētām, protams, ir grupa no Liepājas Universitātes. No klātesošajiem māksliniekiem īpašu ievērību izpelnās Alda pašportreti un portreti.

