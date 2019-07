Ar koncertu noslēgsies tautas deju festivāls "Sudmaliņas"

Atslēgvārdi tautas dejas | sudmaliņas

Svētdien, 14.jūlijā, Liepājā norisināsies 9.Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” noslēguma pasākumi, informē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra pārstāve Iveta Štelmahere.

Pulksten 18.30 dejotāji dosies Svētku gājienā no piejūras parka, pa Kūrmājas prospektu līdz laukumam blakus koncertzālei “Lielais Dzintars”, kur pulksten 19 notiks noslēguma koncerts “Noslēpties aiz deviņām atslēgām”.

Koncertā piedalīsies deju kolektīvi no Kuldīgas novada un Rīgas, viesi no Polijas, Ukrainas, Krievijas, Bulgārijas, Serbijas, kā arī eksotiskās Kipras, Indonēzijas, Čīles un Indijas. Festivāla dalībnieki piedāvās noskatīties fragmentus no savām deju programmām, bet Liepājas deju apriņķa dejotāji skatītājus un festivāla viesus priecēs ar īpašu kurzemnieku velti. Koncerta izskaņā tiks apbalvoti deju grupu konkursa laureāti. Noslēguma koncertu veido mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Purviņš un režisors Jānis Siliņš.

Ieeja koncertā ir bez maksas.

No 9. līdz 14. jūlijam Rīgā, Siguldā, Kuldīgā un Liepājā norisinās 9.Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas” – vērienīgākais festivāls skatuviskās dejas jomā Latvijā, kura mērķis ir pulcēt kopā Latvijas un dažādu pasaules valstu dejotājus, kas radoši pēta, iepazīst un pārmanto tautas dejas tradīcijas.