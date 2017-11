Ar projekcijām izgaismos Liepājas muzeju

Atslēgvārdi liepājas muzejs | projekcija | mākslinieki | tura ya moya

No 23. līdz 26. novembrim Liepājas muzeja fasādi Kūrmājas prospektā 16/18 izgaismos projekcijas, kas tapušas trīs gadus ilgajā Ziemeļu mākslas konteinera (Nordic Art Container) ceļojumā pa Skandināvijas un Baltijas valstīm, portālam ziņoja Liepājas muzeja muzejpedagoģe Ieva Lika.

Projekcijas uz Liepājas muzeja fasādes būs skatāmas no ceturtdienas, 23. novembra, pulksten 19 līdz 22, bet nedēļas nogalē, no 24. līdz 26.novembrim, ik vakaru no pulksten 17 līdz 22.

Mākslinieku grupa TURA YA MOYA 20 pēdas garo jūras konteineru pārvērtusi ceļojošā mediju mākslas laboratorijā, un ar to veikusi vairāk kā 12 000 kilometru, trijos gados apceļojot Grenlandi, Norvēģiju, Islandi, Dāniju un citas Skandinavijas valstis. Uz Liepāju jūras konteiners atceļojis no Orhūsas Dānijā, pa ceļam piestājot arī šī gada Lietuvas kultūras galvaspilsētā Klaipēdā.

Projektam dots nosaukums "Ziemeļu gars", jo projekcijas tapušas, iedvesmojoties no katras pieturvietas noskaņas un netveramā gara, ziemeļvalstu dabas, arhitektūras, vēstures un kultūras.

Katrā no norises vietām mākslinieki rīkos darbnīcas kopā ar bērniem un jauniešiem, lai mākslas valodā izteiktās idejas parādītu arvien jaunā mākslas konteinera ceļojuma galamērķī. Liepājā lekcija un darbnīca jauniešiem noritēs ceturtdien, 23. novembrī, pulksten 12 PIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" zālē Alejas ielā 18 un to vadīs Karena Tastuma (Karen Thastum, Vācija, Dānija) un Marija Doila (Maria Doyle, Vācija).