Astrologs Andris Račs atrādīs jaunāko veikumu grāmatniecībā

Atslēgvārdi andris račs | grāmatas | prezentācija | astroloģija

Piektdien, 8.decembrī, pulksten 18 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē norisināsies exliepājnieka Andra Rača radošais vakars, kurā astrologs un grāmatu “Zvaigžņu Dimantiņi” un “Mana dzīves karte” autors prezentēs savu jaunāko veikumu, portālam pastāstīja pats A.Račs.

2017.gads A.Račam bijis ražīgs, jo sarakstītas divas grāmatas. Pirmajā grāmatā “Zvaigžņu Dimantiņi” ir 84 stāsti-pasakas un 84 dzejoļi. Tajos septiņi varoņi ciemojas 12 zemēs. Šie varoņi ir Karalis, Karaliene, Skolnieks, Princese, Varonis, Vecais Sargs un Viedais. Tie ir septiņu planētu tēli, kas viesojas 12 zemēs, kas ir 12 zodiaka zīmes. Grāmatas beigās tabulu veidā ikviens var viegli atrast savu dzimšanas gadu, datumu un pat pulksteni, lai sameklētu savus 7 stāstus.

Autors šos stāstus jau 24 gadus ir klausījies no saviem daudzajiem klientiem (ap 15 000). “Tie ir sapņi par ideālo pasauli. Mēs savā dvēselē vienmēr paliekam bērni un ilgojamies pēc tādas pasaules, kādai tai mūsu prātā vajadzētu būt. Grāmatu lasot pieaugušajam, tas var pasmaidīt par sevi. Grāmatu lasot bērnam, tas var iepazīt savus varoņus, jo katrs no mums noteiktā dzīves brīdī ir kāds no šiem tēliem”, saka A.Račs. Grāmatas būtiska sastāvdaļa ir Baibas Lejiņas zīmējumi.

Rakstot grāmatu, autors sacerēja arī vairākas dziesmas bērniem. Tas ir noticis arī agrāk, taču šoreiz dziesmas ir arī ieskaņotas profesionālā studijā un klausāmas “Spotify”, “iTunes” un skatāmas video tīmekļa vietnē “Youtube”.

Tā kā A.Račs ir 5 bērnu tētis, viņa iedvesmas avots ir paša bērni, kuri apgūst mūziku Rīgas Doma kora skolā un ir piedalījušies dziesmu ierakstos. Šajā prezentācijas reizē pasākumā piedalīsies un dziesmas izpildīs Liepājas bērnudārza bērni autora meitas Simonas Tomases (ex.Račas) vadībā.

Otra grāmata, kura tiks prezentēta ir “Mana dzīves karte”, kas ir apjomīga astroloģijas mācību grāmata. Pēc tās var apgūt astroloģiju gan pašmācības ceļā, gan mācoties kursos. Jau daudzus gadus autors lasa lekcijas, neizmantojot nekādus palīgmateriālus, jo viss jau ir iegaumēts, taču studenti daudzkārt ir lūguši apkopot šīs zināšanas rakstiski.

“Grāmata būs ļoti svaiga, pat silta, jo pa taisno ceļos no tipogrāfijas uz Liepāju! Prezentācija Rīgā sekos tikai vēlāk”, saka autors.

Pirms 26 gadiem A.Račs sāka apgūt astroloģiju Liepājā. Tas notika Maskavas astroloģijas akadēmijas filiālē Liepājā, kuru tolaik vadīja Liepājā dzīvojošā Anna Levicka, kura šobrīd aktīvi darbojas astroloģijā Maskavā.

Mācības notika ēkā Graudu un Jūras ielas stūrī, bet turpat netālu Kūrmājas prospektā, tagadējās viesnīcas “Villa Jana” telpās 1993.gadā sākās arī A.Rača astrologa prakse.

Tajā pašā gadā Republikas ielā 23 (tagad privātskola “Varavīksne”) uzsākās Latvijā pirmā astroloģijas skola ar apmācību latviešu valodā. Skolas pasniedzēji sākotnēji bija A.Račs un Didzis Šķila, vēlāk paliekot tikai A.Račam. No 1995.gada skola līdz pat šai dienai turpina aktīvi darboties Rīgā.

A.Račs apmācījis daudzus studentus Liepājā, visilgāk mācības notikušas Celtnieku ielā 19, Arodbiedrību mājā. No aktīvākiem studentiem viņš min Jolantu Krūmiņu, kura aktīvi darbojas astroloģijas laukā. Kopumā A.Rača astroloģijas skolā ir mācījušies ap 2000 studentu no visas Latvijas.

Grāmatu autors ir apguvis arī vēdisko astroloģiju. Grāmatā ir sintezētas zināšanas gan no rietumu, gan vēdiskas astroloģijas, un tas ir pirmais šāds vietēja autora darbs Astroloģijā.

Jāpiebilst, ka ieeja pasākumā Biedrības namā būs bezmaksas.