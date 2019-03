Atbildes uz neuzdotiem jautājumiem

Atslēgvārdi liepājas teātris | izrāde | ģērbējs | iestudejums

Liepājas teātrī sestdien, 9. martā, pirmizrādi piedzīvos Ronalda Hārvuda lugas "Ģērbējs" iestudējums Dmitrija Petrenko režijā. Lai arī izrāde atklāj skatītājiem neredzamās norises teātra aizkulisēs, režisors apgalvo, ka viņam šī luga neesot par teātri. "Tā ir par cilvēkiem, kas ziedo sevi, kalpo un neuzdod jautājumus, kāpēc man tas ir jādara?" saka D. Petrenko.

Kunga lomā ir Edgars Pujāts, viņa mīļoto sievieti atveido viesmāksliniece Inga Apine, bet ģērbējs ir Rolands Beķeris. Izrādē, kas vēsta par teātri, viss ir ļoti saprotams, teic Inga, kura iepriekš ar D. Petrenko sadarbojusies Valmieras teātrī. "Bet tajā pašā laikā mēs risinām neatbildamus jautājumus – par ticību augstākam mērķim, par ziedošanos, par to, ko no cilvēka prasa darbs teātrī," saka aktrise. Režisors atzīmē, ka lugā visi galvenie varoņi saprotot, ka kādā brīdī vajag apstāties un parūpēties par sevi, bet viņi to nevar: "Tas ir savā ziņā traģiski, ka cilvēkiem nav izvēles. Īpaši profesijās mākslas jomā cilvēks nevar vienā dienā pamosties un izdomāt, ka tagad es citādi visu darīšu. Mākslinieka būtība jau nozīmē to, kā viņš izjūt sevi un pasauli."

Izrādē par teātri E. Pujātam esot vienlaikus gan viegli, gan sarežģīti. "Es spēlēju sevi, secinājis aktieris. "Kad sieva man palīdzēja mācīties tekstu, kādā brīdī viņa pasmaidīja un teica – bet tas taču esi tu! Ja ir jāspēlē slepkava vai Ziloņcilvēks, aktieris aiz kaut kā tajā brīdī aizslēpjas. Šeit esmu es pats. Katram ir kāds izšķiršanās brīdis, vai tu gribi spēlēt teātri vai negribi. Ik pa laikam tu uzdod sev jautājumu, vai bija vērts, vai esi bijis laimīgs? Jo daudzi talantīgi cilvēki nomirst vientulībā." R. Beķeris papildina, ka viena no lugas tēmām esot par to, kas paliks aiz manis, un tā ir aktuāla jebkurā profesijā.

Aktieri priecājas par sadarbību ar D. Petrenko, jo viņš dodot brīvību, ļaujot darboties, uztverot viņus kā personības vienā līmenī ar sevi. Režisors saka to pašu – ar aktieriem esot ļoti viegli, uz viena viļņa. Iepriekš Liepājā viņš iestudējis divas izrādes – "LUV" un "Kur pazuda saimnieks?". "Mazāk vēroju aktierus uz skatuves, jo tur ar viņiem strādājis cits režisors," saka D. Petrenko.

