Bērnu mākslas studijas "OH" vadītāja Maira Markuševska brīdi pirms izstādes iekārtošanas. To šobrīd var apskatīt viesnīcas "Bura" otrajā stāvā.

Viesnīcas "Bura" galerijā atklāta bērnu mākslas studijas "OH" audzēkņu diplomdarbu izstāde, kurai dots nosaukums "Liepājas vārna". Kā pastāstīja studijas vadītāja Maira Markuševska, ir noslēgusies studijas 7. sezona un tradicionāli tiek rīkota audzēkņu darbu izstāde: "Arī šoreiz esam izvēlējušies Liepāju raksturojošu tēmu. Tā ir mūsu pilsētā visur sastopamā, uz saviem spārniem vēju nesošā un Liepājas himnā apdziedātā Liepājas vārna." Viesnīcas "Bura" galerijā varēs apskatīt 12 darbus, kurus gatavojuši studijas "OH" divpadsmit mazie mākslinieki. Viņu vecums no 5 līdz 11 gadiem. Darbi gatavoti ļoti interesantā tehnikā, izmantojot gan krītiņus, gan džinsa audumu un tillu. Katrs audzēknis pierakstījis arī stāstu par savu vārnu.