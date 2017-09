Atklās izstādi “Brīvības meklējumos”

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde

Piektdien, 15. septembrī, plkst. 17 Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē atvērs mākslinieka Italo Rene Eksposito (Kuba) un Mišas Levina (Krievija) gleznu izstādi “Brīvības meklējumos”, kur būs skatāmi šovasar Latvijā tapušie abu mākslinieku plenēra darbi, portālu informēja Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

Starptautiskā izstāde “Brīvības meklējumos” veidota kā ekspresizstāde, un tā Liepājas muzejā būs skatāma tikai divas nedēļas - līdz 1. oktobrim. Abi mākslinieki, kas nākuši no divām ģeogrāfiski dažādām vietām – Havaju salām un Maskavas – satikās Liepājas apkārtnē.

Praktiski diametrāli pretējs ir gleznotāju pētāmās tēmas mākslinieciskais skatījums. Eksperimenta izvēlētā tēma brīvība kļuva par interesantu “piedzīvojumu un pārdzīvojumu” abiem māksliniekiem. Viens to meklēja dabas un cilvēku veidotā pasaulē, bet otrs – savā dvēselē un būtībā brīvību skatīja harmonijā ar sevi un dabu.

Izstādes atklāšanā paredzēta tikšanās ar vienu no māksliniekiem - Mišu Levinu, kurš dalīsies iespaidiem un sajūtām par Latvijā īstenoto projektu, kura laikā viņš meklēja atbildes uz tik vieglo, bet reizē arī sarežģīto jautājumu – kas ir brīvība un kur to atrast mūsdienu cilvēkam?

Miša Levins mācījies Londonas Universitātes Sleidas Tēlotājmākslas skolā, iegūstot bakalaura grādu, bet maģistra grādu saņēmis Londonas Zīmēšanas Karaliskajā skolā.

Mākslinieks ir Lielbritānijas Augstākās Mākslas un Dizaina skolas pasniedzējs, 2014. gadā bijis Lielbritānijas programmas Pre-Foundation in Art and Desing kurators, bet no 2016. gada – Krievijas mūžizglītības kursa “Mūsdienu māksla” kurators.

Miša Levins ir Maskavas Mākslas savienības biedrs. 2013. gadā viņš uzvarēja konkursā mākslas darbu veidošanai Krievijas Ebreju kongresa kalendāriem, 2009. gadā apbalvots ar medaļu par ieguldījumu Krievijas mākslas attīstībā, atzīmējot Mākslas akadēmijas 285. gadadienu.

Mišas Levina personālizstādes sarīkotas Eiropas Savienības vēstnieka rezidencē Maskavā, Berlīnē, Franktfurtē, “Citāda pasaules puse” Maskavas Kultūras centrā, Vavilonijas galerijā Samārā, Maskavā Smoļenskas krastmalas galerijā, Ženēvā ANO V. Spivakova labdarības akcijas laikā, galerijā Cork Street 27 Londonā.

Savukārt Italo Rene Eksposito no 1994. gada līdz 1999. gadam apguvis glezniecību San Alehandro Mākslas Akadēmija Havannā, bet no 2000. gada līdz 2003. gadam mācījies Mākslas institūtā (ISA) Havannā.

Ieeja atklāšanas pasākumā bez maksas.