Atklās mākslinieka Raimonda Gabaliņa izstādi

Atslēgvārdi raimonds gabaliņš | izstāde | romas darzs | tēlniecība

Sestdien, 25. maijā, pulksten 15 galerijā “Romas dārzs” savas dzīves nozīmīgu jubileju atzīmēs mākslinieks Raimonds Gabaliņš un ar koncertu tiks atklāta viņa izstāde “Tēlnieka Raimonda Gabaliņa filozofiskas meditācijas”. Izstādes atklāšanas koncertā spēlēs grupa “Jazz for five”, kurā pie sitamajamiem instrumentiem muzicēs pats izstādes autors.

Galerijas vadītāja Astra Dzērve vēsta, ka izstādē tiks eksponēti mākslinieka tēlniecības objekti un stājdarbi. Lielākā daļa darbu tapuši pēdējos gados, ir arī tēlniecības objekti no pagājušā gadsimta nogales daiļrades posma. Darbu izveidē mākslinieks izmanto dažādus materiālus, kā tērauds, granīts, marmors, stikls, koks, pusdārgakmeņi. Darbos atspoguļojas māksliniekam tuvais un raksturīgais supremātisma un konstruktīvisma stils – tīras formas, daudzslāņainība gan fiziskajā, gan filozofiskajā plaknē.

Mākslinieks pauž savas pārdomas un atzīst: „Savai dzīvei ielūkoties acīs var tikai pēc zināma laika. Šim nolūkam kalpo vecums. Jau paša vecuma aizsākumā – novecošanās galvenais pavadonis ir dubultošanās. Šī rimtā šizofrēnija ir pirmā pozitīvā pazīme, kas vēstī – cilvēks kļūst par filozofu. Kas ir filozofs? Tas, kurš visu redz lietišķi. Arī sevi pašu skata ar kāda cita acīm. Tas nošķir grēku no grēkotāja, tikumu no tā valkatāja. Reālo un patieso atšķir no šķietamā un viltus, skaisto no jutekliskās labpatikas, patieso labumu no vienkārša derīguma, patiesu gudro no pasaulīgo lietu zinātāja.”

Raimonds Gabaliņš ir lektors Liepājas Universitātē un vadītājs arhitektūras projektēšanas birojā “ArchiJazz”. Ar tēlniecības darbiem piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs kopš 1978. gada, kā arī rīkojis vairākas personālizstādes. Mākslinieku savienībā uzņemts 1991. gadā. Raimonds Gabaliņš bijis iniciators, organizējis un piedalījies strarptautiskos tēlniecības plenēros. Viņa tēlniecības objekti atrodas privātās kolekcijās Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Zviedrijā, Vācijā. Ir vairāku tēlniecības monumentu autors.

Izstādes atklāšanas pasākumā ieeja ir bez maksas. Izstāde galerijā “Romas dārzs”, Zivju ielā 3, būs skatāma līdz 29. jūnijam.