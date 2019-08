Atver grāmatu "Liepāja. Ostas sajūtu šūpoles"

Atslēgvārdi fotogrāfijas | lsez

Uz plosta, viegli līgojoties Tirdzniecības kanāla ūdeņos, trešdien tika atzīmēta fotogrāfiju albuma "Liepāja. Ostas sajūtu šūpoles" atvēršana.

Grāmatas izdevēja ir Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, redaktore un projekta vadītāja – Līga Ratniece-Kadeģe, bet autori – fotogrāfi Gunārs Kopštāls, Pēteris Jaunzems, Vineta Jaunzeme, Edgars Pohevičs, Valters Pelns, Kaspars Strēlis un Roberts Vītols, bet lakoniskā teksta – epifāniju un dzejas – autore ir Maija Kalniņa, apjomīgais sējums iespiests SIA "Jelgavas tipogrāfija". Grāmatā ievietotas arī vairāku Liepājas SEZ pārvaldes pērnziem rīkotā jauniešu fotokonkursa uzvarētāju fotogrāfijas no konkursam iesūtīto attēlu klāsta. SEZ pārvalde par tā izdošanu izlietojusi apmēram 10 tūkstošus eiro, viņa teica.

To, kādas bildes tiks ievietotas grāmatā, noteikuši septiņi autori, savukārt fotogrāfiju secība izvēlēta, vadoties no M. Kalniņas tekstiem. Vispirms bijušas epifānijas, fotogrāfijas piemeklētas vai tapušas pēc tam – pastāstīja redaktore. Piemēram, sports asociēts ar emociju vētru un vētru, bet rūpniecība – ar ritmu. Grāmatā nav skaidrojošu tekstu par attēlos redzamajiem konkrētajiem cilvēkiem, vietām vai notikumiem. Nekas nav konkretizēts, komentēts vai vārdā saukts. Piemēram, pēdējais attēls ir Latvijas simtgades svinību vakars Liepājā, bet to zina tikai autors un citi notikuma aculiecinieki. "Grāmata ir par pilsētas un ostas sajūtām, neesam fokusējušies uz notikumiem, mērķis ir parādīt daudzveidību," sacīja L. Ratniece-Kadeģe. Publicētas gan neredzētas bildes, gan arī iepriekš jau drukāti foto, arī SEZ reklāmas materiālos jau agrāk izmantoti attēli, arī kāds senāks, jau citā fotoalbumā redzēts attēls. "Fotogrāfija nenoveco," komentē L. Ratniece-Kadeģe, ar to arī atbildot, kādēļ nekur nav atrodams grāmatas izdošanas gads.