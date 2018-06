Atslēgvārdi baznīcas | Baznīcu nakts

Šogad Baznīcu nakts norisinās Latvijas Valsts simtgades un Eiropas kultūras mantojuma gada zīmē. Tādēļ pie dievnamiem, kas piedalījās šajā pasākumā, plīvoja Latvijas karogs.

Liepājā Baznīcu naktī durvis bija atvērtas pieciem dievnamiem, ienākt aicināja Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas draudze, Svētā Dominika Romas katoļu baznīca, Septītās dienas adventistu Liepājas draudze, Lutera baznīcas un Pāvila baznīcas draudzes.

Arī pie Lutera baznīcas ieejas plīvoja Latvijas karogs, aicinot ienākt dievnamā, lai vienotos kopīgā lūgšanā, iepazītu tā vēsturi, ieklausītos draudzes kora dziedājumā. Baznīcu nakts mērķis ir ļaut cilvēkiem iepazīt baznīcā notiekošo. Draudzes mācītājs Raitis Šēners atnākušos mudināja būt līdzdalīgiem vakara lūgšanā. Vakara gaitā Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātris parādīja uzvedumu “Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā”, mazie mākslinieki attēloja Bībeles notikumus ar kustību un mūziku. Mamma Ilze bija atnākusi noskatīties uzvedumu, kurā spēlē viņas dēls un meita. Viņa pastāstīja, ka arī iepriekšējā gadā bijusi Baznīcu naktī, bet citā baznīcā. Baznīcu nakts dalībnieki bija parūpējušies, lai dievnamos valdītu brīva un draudzīga noskaņa, notika dziedājumi, sadraudzība, brīvas sarunas pie tējas tases un cienasta. Pāvila draudzē nakts programmu veidoja Jurģis Šuba. Tur notika Dieva slavināšana mūzikā un dzejā, ar muzikālu priekšnesumu uzstājās jaunieši no projekta ”Fusion”. Meitenes Inga un Ance atzina, ka vienkārši gājušas garām, izdzirdušas mūziku, ienākušas paklausīties un teica: “Te var dziedāt līdzi!

“Mums daudz jaunu cilvēku atnākuši, jo šī ir iespēja apskatīt baznīcu nepiespiestā, brīvā gaisotnē. Izskatās, ka pasākums mums izdevies!” vērtēja Jurģis. Savukārt Metodistu baznīcā kopā ar mūsējiem Baznīcu nakti kuplināja brīvprātīgie jaunieši - septiņi Kristus mācekļa skolas pārstāvji no dažādām valstīm. Viņi vadīja meistardarbnīcas bērniem, piedalījās dziedājumos. Puisis no Vācijas bija pieredzējis Baznīcu nakti savā valstī, savukārt meitene no Filipīnām pastāstīja, ka viņas zemē tāda pasākuma nav.

Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs Andris Pešelis pirmo reizi piedalījās Baznīcu naktī Liepājā, pirms tam viņš kalpoja Rīgā. “Zinu, ka arī pagājušajā gadā mūsu draudze piedalījās Baznīcu nakts pasākumā. Tā ir reize, kad reliģiskās organizācijas atgādina par sevi, kad var ienākt dievnamā, kur varbūt līdz šim bijusi vēlēšanās ienākt, bet kaut kas atturējis. Nakts norišu piedāvājumos valda liela daudzveidība, tā ir iespēja iepazīties ar citiem cilvēkiem, un, galvenais, atrast ceļu pie Dieva, pie Jēzus Krista.”

Viņa domai pievienojas Metodistu baznīcas draudzes mācītāja Edgara Šneidera vārdi: “Galvenais, ka durvis ir atvērtas un katrs var būt kopā sadraudzībā”.

Nakts noslēgumā notika aizlūgumi, Dieva slavēšana un Latvijas himnas nodziedāšana.