Atslēgvārdi redāns | tūrisms | karostas festivāls | karostas glābšanas biedrība | karosta | brīvība | māksla

"Tēma ir vienkārša. Vienmēr kāds grib apspiest otru, un vienmēr kāds grib izrauties brīvībā. Brīvības cena ir liela. Mums brīvība šķiet pašsaprotama. Bet iziešana no upura lomas, kad pašam jāpieņem lēmums, nav viegla. Ir jābūt spēcīgiem cilvēkiem, lai dzīvotu brīvībā." Tā saka Karostas festivāla dalībniece, māksliniece Agnese Rudzīte.

Trīspadsmit mākslinieki divu nedēļu laikā no desmit dažādām pasaules valstīm Karostā, redānā, radīja mākslas darbus – gleznojumus, skulptūras, pat dziesmu par brīvības tēmu. Viss veltīts Latvijas brīvības cīņām, jeb Neatkarības kara dienām Liepājā 1919. gada novembrī. Festivāla rīkotāja – Karostas glābšanas biedrība sadarbībā ar Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroju.

Svētdien festivāls noslēdzās ar mākslas darbu demonstrējumiem un ar piemiņas akmens atklāšanu Karostas komandantūras virsleitnantam Robertam Radziņam, kurš šeit krita kaujā pret bermontiešiem, kad no Liepājas tie tika padzīti. Vienlaikus tie bija arī svētki deviņiem jauniem cilvēkiem, kuri tika uzņemti Zemessardzē un deva savu svinīgo solījumu. Svētkus bagātināja gan jaunsargu, gan biedrības "Latviešu karavīrs" dalībnieki vēsturiskās kareivju formās, gan NATO Paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri no Kanādas, Spānijas, Slovākijas, Čehijas, Polijas un Latvijas, un militārā tehnika – spāņu armijas tanks "Leopard 2", kanādiešu armijas vieglais bruņurtransportieris "LAV 6" un ieroči. To visu varēja aplūkot un aptaustīt katrs interesents, visvairāk tas viss interesēja bērniem. Muzikālo baudījumu sniedza Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ansamblis "Magone".

Festivāls daudziem cilvēkiem bija iemesls, kādēļ redānu – tikai vienu no daudzajām cariskās Krievijas laika Liepājas cietokšņa daļām – apmeklēt pirmo reizi. "Ļoti forša vieta, ļoti interesanti organizēts. Viens no mazajiem festivāliem – bet tie pat vairāk vajadzīgi par lielajiem. Liepājai nāk tikai par labu, ka tādas vietas tiek attīstītas," sprieda Dans Jansons – pa daļai valmierietis, pa daļai liepājnieks. Viņš nav varējis atraut acis no Austrijas mākslinieka Robina Abramovica gleznotās sievietes portreta. Tas gleznots uz mitras sienas, un krāsa tek. Tādēļ tas ir raudošas sievietes portrets, tas nepārtraukti mainās un ar laiku pazudīs pavisam. Viņa raud par savu karavīru, kurš dodas kaujā, – tāda ir mākslinieka iecere. D. Jansona dzīvesbiedre Jana, liepājniece, redānā bija pirmo reizi un uzskata – šī ir laba vieta, kur kaut ko organizēt. "Sākumā festivālu meklējām cietumā," viņa atzinās.

"Man patīk, ka tāda neliela pilsēta kā Liepāja kļūst mākslinieciskāka. Jaunliepājai arī kaut kas tāds derētu!" saka festivāla dalībniece, fotogrāfu plenēra "Karosta fotoosta" dalībniece Zaiga Ļauduma. Plenērā piedalījās 35 fotogrāfi no dažādām Latvijas vietām. Viņu darbi par brīvības tēmu būs apskatāmi Karostas cietumā 18. jūlijā – tad arī varēs uzskatīt, ka festivāls būs noslēdzies. "Bet šis ir tikai sākums," svētdien teica Karostas gids, rīkotāju pārstāvis Kristers Krafts, kurš pasākumu vadīja, "tam jāpārtop par tradīciju."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 11.jūnija numurā.