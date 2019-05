Pirmie Karostas festivāla dalībnieki jau ieradušies. Karostas cietuma pagalmā Bartošs Jančaks un Kims Šmics Kolls veidos milzīgu skulptūru, bet gleznotāji pēc brīža dosies gleznot uz redānu. No kreisās: Robins Abramovics (Austrija), Muriela Rebora (Argentīna), Luanna Lī (ķīniete no ASV), B. Jančaks (polis no Lielbritānijas un Spānijas), K. Šmics Kolls (Spānija).

Atslēgvārdi karostas festivāls | karostas glābšanas biedrība | karosta | brīvības svētki

No Ķīnas, Lielbritānijas, Argentīnas, Austrijas un Spānijas Liepājā ieradušies pirmie mākslinieki, lai radītu šeit paliekošus Karostas festivāla mākslas darbus. Nākamajās dienās vēl gaidāmi gleznotāji no Venecuēlas, Serbijas, Taizemes, Francijas un Lietuvas, norisēs iesaistīsies arī trīs radoši liepājnieki. Līdz ar to "Karostas glābšanas biedrības" organizētie Brīvības svētki jau ir sākušies.

Festivāla ideja izaugusi "pati no sevis". Tieši jūnija otrajā nedēļā "Karostas glābšanas biedrība" (KGB) tradicionāli rīko populāro fotoplenēru "Karosta foto osta". Arī mirkļu ķērājiem jāpiedāvā kaut kas jauns – lai viņi šoreiz meklē skatpunktus brīvības tēmai, nosprieduši plenēra organizētāji. Nejauši KGB aktivitātes nonākušas Amerikā dzīvojošas ķīnietes, mākslinieces Luannas Lī uzmanības lokā. Viņa aicinājusi KGB vadītāju Montu Krafti pieteikt KGB projektu mākslinieku saziņas mājaslapā artrvl.com. "Uzrakstīju, ka Liepājā ir cietoksnis, redāns un forti, kur notikušas Latvijas Brīvības cīņas. Mākslinieki ar lielu degsmi pieņēma šo tēmu, jau pirmajā dienā pieteicās pieci no dažādām pasaules malām," stāsta Karostas cietuma direktore, kā M. Krafti nosauc poļu mākslinieks no Lielbritānijas Bartošs Jančaks. Galu galā KGB no 35 pieteikumiem atlasīja desmit. Tā nu māksliniekiem tagad līdz 9. jūnijam būs jārada mākslas darbi, veltīti brīvības tēmai, konkrēti – Latvijas Brīvības cīņu simtgadei. Taps vairāki sienu gleznojumi redānā, arī skulptūra un muzikāli dzejiska performance, kuru veidos argentīniete Muriela Rebora. Savukārt Latviju festivālā pārstāvēs trīs liepājnieki – mākslinieki Agnese un Jānis Rudzīši un Egons Perševics, daļēji arī bijusī liepājniece Ieva Engelmane-Galahere, kura tagad dzīvo Lielbritānijā.

Bartošs Jančaks ir poļu tēlnieks un grafiskais dizainers, kurš dzīvo starp Katalāniju Spānijā un Londonu Lielbritānijā. Uz Karostu viņš atbraucis kopā ar savu draugu un palīgu, spāņu mākslinieku Kimu Šmicu Kollu, lai izveidotu 1919. gada cīņām veltītu liela izmēra skulptūru. "Tas būs diezgan komplicēts darbs," stāsta B. Jančaks, "skulptūra iemiesos neatkarības ideju, to veidos divas agresīvas kontūras, kas simbolizēs uzbrūkošās valstis Vāciju un Krieviju, tām pa vidu būs trešā kontūra – kā Latvijas karogs." Gan B. Jančaks, gan citi viesmākslinieki Latvijā ir pirmo reizi. Viņš komplimentē: "Esmu ļoti laimīgs, ka varu būt šeit. Ļoti skaista pilsēta, daba, jau redzēju pasakaino ezeru un pludmali, kas ir tik superskaista kā kaut kur Filipīnās. Ļaudis ir ārkārtīgi laipni, esam jau pavadījuši ļoti jaukus mirkļus kopā ar citiem māksliniekiem un ar viesmīlīgo Kraftu ģimeni. Sagaidu, ka satiksim šeit lieliskus cilvēkus, gan vietējos, gan no visas pasaules, un ka visi kopā mēs izbaudīsim radīšanas procesu."

"Misijas izjūta – tas būtu ļoti skaļi teikts, bet ir bijusi tā sajūta, ka forti Liepājā nevienam nav vajadzīgi un nerūp, daudzi liepājnieki par redāna eksistenci vispār nemaz nenojauta," saka M. Krafte. KGB ar atsaucīgu cilvēku palīdzību ir ieguldījusi milzīgu darbu redāna teritorijas sakopšanā un iztīrīšanā. Pēc festivāla redānā ik dienu atradīsies gids, kurš to izrādīs interesentiem.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 31.maija numurā.