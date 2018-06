Ceļojums Karostā un pasakā

Atslēgvārdi andra manfelde | grāmatas prezentācija

"Tas būs kopīgs piedzīvojums," pie Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāles saulainā svētdienas pēcpusdienā lielu pulku bērnu un pieaugušo uzrunāja tepat Karostā dzīvojošā rakstniece Andra Manfelde. "Varat nebaidīties, visu grāmatu mēs neizlasīsim." Viņas vadībā kopā ar Liepājas jauniešu teātra studiju sākās pārgājiens pa grāmatas "Kurš no mums lidos?" varoņu pēdām.

A. Manfeldes jaunākā grāmata sākas ar to, ka kādu rītu ir pazudusi katedrāle. Tā izgaisusi miglā, taču neatrodas arī tad, kad jūra miglu apēdusi. Trīs bērni Dodõ, Fēliksa un Ķī dodas to meklēt. Savdabīgajā grāmatas prezentācijā pasakā nonāca visi klātesošie. Reālās Karostas vietas un ēkas šajā ceļojumā pārtapa un saplūda ar fantāzijas tēliem, kuri tās apdzīvo. Katram bija iespēja pārliecināties, ka pa Karostu ir staigājis Betona cilvēks, jo tā pēdu nospiedumus glabā vai ikkatrs gājēju celiņš. Tur ir pat ratiņu riteņu nospiedumi. Bet varbūt tas ir bijis vienritenis, uz kura šoreiz no gājiena dalībniekiem veikli aizmuka Betona cilvēks, lai parādītos vairākos pieturas punktos un rādītu trikus.

Betona cilvēkam sekojot un katedrāli meklējot, tika izstaigāta vai visa Karosta. Vecais ēnainais parks, kur kādreiz šalkusi strūklaka. Bēdu būda kādreiz bijusi viena no greznākajām virsnieku dzīvojamām mājām, nav brīnums, ka tās nožēlojamais šodienas izskats to padarījis par Skumju princeses mājvietu un grūtsirdība tur visus pārņem kā lipīgi zirnekļa tīkli. Pie kanāla tilta, klausoties grāmatas fragmenta lasījumā, pilnībā iespējams iztēloties, kā tilts savēzē spārnus nevis ierasti uz sāniem, bet gan uz augšu un var aizlidot. Tāds pārsteigums – kanālā patiešām peld vienaldzīgā medūza! Un kastaņā sēž Tukšrosības kundzīte, tamborējot ziedus un gludinot koka lapas. Kas tur īsti spokojās Karostas cietumā, paliek noslēpums. Bet sagrautajā manēžā grāmatas lasījums atdzīvina vecos laikus – sprauslādami un krēpes plivinādami, patiešām ienāk zirgi.

