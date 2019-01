Cīņa par fināla kilogramu

Atslēgvārdi kilograms kultūras | kultūra | apbalvojums

24. janvārī sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras" fināla balsojums. Atbalstīt liepājnieku devumu aizvadītā gada kultūras spilgtākajās norisēs var kategorijās "Literatūra", "Mūzika" un "Notikums", kā arī pirmo reizi var nobalsot par kultūrvietu.

Ziemas balsojuma uzvarētājas, kas iekļuvušas fināla balsojumā literatūras jomā, ir Madara Gruntmane ar dzejoļu krājumu "Dzērājmeitiņa" un Jana Egle ar stāstu krājumu "Svešie". "Sajūtas ir tādas pašas kā vienmēr – pārsteigums. Nebeidzu brīnīties, tās ir visspilgtākās pārejošās sajūtas," par sava literārā darba iebalsošanu finālā saka J. Egle. Viņa nevienu īpaši neesot aicinājusi balsot par savu grāmatu, taču lasītāji tā ir lēmuši. No vasaras balsojuma ar abu liepājnieču grāmatām par fināla balvu sacentīsies Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Paradīzes putni" un Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji".

Jaunajā balvas "Kilograms kultūras" kategorijā "Kultūrvieta" Kurzemes fināliste ir Popes muiža. Šo vietu iemīļojuši Liepājas dziesminieki, kuri vasarā tur rīko festivālu "Vārti". Vārtu vērēju komandas pārstāve Ilze Meijere saka, ka par to esot liels prieks, jo biedrība "Popes muiža" pati arī bija vietas pieteicēja balvai. "Zinu, ka liels atbalsts balsošanā bija tieši no Liepājas dziesminiekiem, no Austrasbērniem. Trīs gados, kopš tur notiek aktivitātes, Popes kalns sirdī palicis arī arheologiem un vēsturniekiem," stāsta Ilze. Jau izziņots šī gada festivāls "Vārti", tas notiks no 26. līdz 28. jūlijam. Biedrībai "Popes muiža" ir iecere izdot 21. gadsimta Spēka dziesmu grāmatu un mūzikas disku, veltītu Austrasbērniem. "Akcents būtu uz tiem, kas paši sacer un izpilda autordziesmas," saka I. Meiere. "Optimistiskā variantā varētu iznākt jau uz "Vārtiem", bet varbūt prātīgāk būtu, ka dziesminieki festivāla laikā vēl pastrādātu nometnē un grāmata un disks nāktu klajā rudenī."

Kategorijā "Mūzika" no ziemas balsojuma finālā ir iekļuvis latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts Dziesmu svētkos ar Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) un Liepājas koru "Intis" un "Laiks" piedalīšanos, bet kategorijā "Notikums" – paši Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētki, kā arī deju lielizrāde "Abas malas", kurai mūziku ierakstījis LSO. Pēc pirmā pusgada balsojuma finālā kategorijā "Mantojums" iekļuva 68 Latvijas muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts", kurā ar savu artavu pārstāvēti arī Aizputes un Pāvilostas muzeji.

Fināla balsojums ilgs līdz 2. februārim. Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 25. februārī.