Dizains kā domāšanas veids

Atslēgvārdi dizaina dienas | LMMDV | izstāde

Līdz 11. jūlijam koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" skatāma izstāde "Dizaina dienas 2019". To organizē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV), iepazīstinot ar absolventu diplomdarbiem. Jauno mākslinieku idejas nav tikai skolas beigšanas darbi, daudzi no tiem tapuši sadarbībā ar pasūtītājiem un tiks izmantoti, uzsvēra LMMDV radošais direktors mākslas un dizaina jomā un izstādes kurators Ivars Pilips-Matisons.

"Mācāmies būt visi kopā," teica skolas direktore Inga Auziņa. "Šis ir pirmais gads, kad esam spējuši vienoti kā skola veidot "Dizaina dienas" un vienoti rīkot mūzikas un mākslas dizaina kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu." "Dizaina dienu 2019" laikā "Lielajā dzintarā" notika arī jauno mūziķu kvalifikācijas eksāmeni.

Daudzveidīga bija tradicionālā LMMDV kvalifikācijas darbu modes un apģērbu dizaina skate. Apģērbu dizaina izglītības programmas metodiķis Normunds Vamzis pastāstīja, ka šogad arī parādīts vidusskolas Apģērbu dizaina izglītības programmas gada radošais veikums un piesaistītas Latvijas Mākslas akadēmijas modes dizaina jauno autoru – LMMDV absolventu – kolekcijas.

Egitas Keķes kvalifikācijas darbs ir sieviešu mēteļi. Pētot Latvijas tirgu, viņa secinājusi, ka tie ir ļoti vienveidīgi, un gribējusi paplašināt sortimentu. "Mēteļi Latvijai ir raksturīgi, tie vienmēr būs aktuāli. Pētīju šī gada tendences modes pasaulē un iedvesmojos no introverta cilvēka. Varbūt tāpēc, ka es pati tāda esmu – negribas sevi nest saulītē, labāk caur apģērbu," par kolekciju stāstīja jaunā apģērbu dizainere. Mēteļu modē šobrīd aktuāla esot rokdarbu tehnika, izšuvums, lielformāta apdruka un piezemētie toņi, kas raksturīgi Latvijai. Vaicāta, vai šāds apģērbs būs pieprasīts tirgū, viņa norādīja: "Esmu izstrādājusi četrus mēteļus, un divi jau ir aizrunāti. Domāju, ka tas kaut ko rāda."

Larisas Tiļļas darbs izstādē ir vesela instalācija, kuras centrā ir veci, pamatīgi nolietoti krēsli, kā arī var noklausīties stāstu par katru mēbeli. Viņa speciāli katrai no tām izgatavojusi mēbeļaudumu. "Katrai mēbelei esmu radījusi stāstu – tās dzīves gājumu, ar to palīdzību vēlos pievērt sabiedrības uzmanību patēriņa kultūras degradējošai ietekmei. Katrai lietai ir sava unikāla, bieži vien netverama vērtība. Mēbeles esmu personificējusi, vēlos pateikt, ka patēriņa kultūra no lietām ir nonākusi līdz tam, ka mēs patērējam arī cilvēkus," teica L. Tiļļa.

I. Pilips-Matisons atzīmēja, ka šogad "Dizaina dienās" īpaša bijusi diskusija, kurā pieaicināti Latvijas labākie dizaineri, "Dizaina Gada balvas" laureāti, kā arī biznesa un izglītības sektora pārstāvji: "Veidojam diskusiju par dizaina nozīmību ne tikai kā par vienu no mākslas formām, bet arī par to, ka dizains ir svarīgs ikvienam jebkurā situācijā. To pielietojam ne tikai, lai radītu skaistas lietas, bet arī kā domāšanas veidu biznesā, ekonomikā, jebkurā citā nozarē. Izcēlām dizainu kā vienu no radošās uzņēmējdarbības formām."

Izstādes kurators uzsvēra, ka skolai vissvarīgākie ir audzēkņi un viņu darbi. Šogad esot spēcīgi materiāla dizaina darbi, mode un plaši pārstāvēti multimediji un reklāmas dizains. Darbi ieraudzīs dienas gaismu arī ārpus izstādes. "UPTK ar jaunu logotipu, viesu nams "Laikas" un Liepājas SEZ pārvalde ar reklāmas klipu, Aizputes novada dome ar jaunu tūrisma bukletu. To mēs beidzamo gadu laikā cenšamies darīt. Arī kursa darbiem ir pasūtītāji, tā tapa ģerbonis zemessargiem un balvas "Rietumu radio" konkursam. Ir doma pie mums izstrādāt pirmklasnieku drošības grāmatiņu," pastāstīja I. Pilips-Matisons.