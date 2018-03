Dzied to, kas pašām tīk

Atslēgvārdi koncerts | es dziedāju, gavilēju | vēlava

Uz koncertu "Es dziedāju, gavilēju", kurā skanēja desmit dziesmas no komponista un dziesmu vācēja Jēkaba Graubiņa apkopotā krājuma "Grievaltas dziesmu lizda", aicināja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopa "Vēlava". Nelielo koncertu kā skanīgu dāvanu folkloras kopa veltījusi Latvijai simtgadē.

"Grievaltas dziesmu lizda" ir J. Graubiņa veidots dziesmu krājums, kas tapis laikā no 1948. līdz 1957. gadam un kurā atrodamas toreizējā Grievaltā, Bauskas novadā, savāktas latvju tautasdziesmas ar komentāriem. Krājumā J. Graubiņš dokumentējis mātes Līzes Graubiņas un viņas trīs māsu Trīnes, Daces un Luzes dziedātās dziesmas, viņu atmiņas un komentārus par dziesmām. Šodien tādas Grievaltas vairs nav, taču ir saglabājies un 2010. gada izskaņā izdots J. Graubiņa savāktais 182 dziesmu krājums.

Folkloras kopa "Vēlava" ar šo vērtīgo krājumu iepazinās, kad 2011. gadā to 80 gadu jubilejā dāvanā saņēma toreizējā kopas vadītāja Zenta Bērtiņa. Un dziesmas no krājuma "Vēlava" dziedāja jau 2012. gadā folkloras festivālā "Baltica". Pēc tam laika gaitā piemeklētas vēl vairākas dziesmas. "Kopā desmit. Ko ar tām darīt? Glabāt pūrā? Nebūtu interesanti," atzina "Vēlavu" vadītāja Vija Laipniece un pastāstīja, ka nolemts dziesmas no J. Graubiņa krājuma veltīt Latvijai simtgadē. Koncets notika sestdien folkloras centrā "Namīns". "Tas ir mūsu pašu prieks. Mēs neesam koris, mums nav obligātais repertuārs. Mēs dziedam to, kas iet mums pie sirds," V. Laipniece sacīja, uzsverot, ka šāds koncerts ir viņu pašu izvēle.

