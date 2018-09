Dziesmu svētku mirkļi

Atslēgvārdi izstāde | fotast | fotoizstāde

Liepājas fotostudija "Fotast" sarūpējusi fotoizstādi "Krustiem zvaigznes debesīs". Tā ir piepildīta ar Dziesmu un deju svētku atskaņām, norišu mirkļiem un dalībnieku emocijām. Astoņu fotogrāfu aizvadītajos svētkos ieraudzītais un sajustais apskatāms Liepājas Latviešu biedrības namā.

Jūnija pašā izskaņā un jūlija pirmajā nedēļā Latvijas galvaspilsētu piepildīja ļaudis tautastērpos, pieskandēja dziesmas, dejas un mūzika, krāšņoja tautas lietišķā māksla – notika par simtgades svētkiem dēvētie XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI Deju svētki. Pagājuši tikai divi mēneši, bet krāšņie notikumi jau šķiet tālāki, nekā ir patiesībā. Tos labāk atsaukt atmiņā palīdz Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra fotostudija "Fotast" izstādē "Krustiem zvaigznes debesīs". Tajā astoņi fotogrāfi – Līga Evaldsone, Laila Dūna, Ilga Lasmane, Jānis Valdmanis, Ilze Bergmane, Nauris Freimanis, Iveta Herbsta, Irina Tīre – ļauj ielūkoties svētkos, kādus tos saskatījuši un sajutuši gan kopplānos, gan tuvplānos un niansēs. Fotogrāfijās redzami gan liepājnieki, kuru šajos svētkos kopumā bija ap 800, gan citi dalībnieki.

"Pirms pieciem gadiem, fotografējot Dziesmu un deju svētkus, vairāk pievērsos detaļām, šoreiz kopskatiem. Laikam tie šoreiz mani paņēma," stāsta fotogrāfe L. Dūna, kura svētku norises caur fotoobjektīvu vēroja ne pirmo reizi. Taču šī reize atšķīrās ar to, ka viņas nebija klāt visu svētku nedēļu un fotogrāfes akreditācijas kategorija neļāva būt klāt ģenerālmēģinājumos. "Man bija pārsvarā koncerti, kurus no sēdvietas bildēju. Ko varēju, to noķēru, tas šeit redzams," Laila smaida un stāsta, ka gūtas arī krāšņas emocijas. Fotogrāfe ar sajūsmu atzīst, kādu milzīgu spēku rada tūkstošiem dejotāju. Tas bijis vislielākais brīnums un aizkustinājums.

Fotogrāfe Iveta Herbsta Dziesmu un deju svētkos klāt bija pirmoreiz un uzsver, cik lielu kopības sajūtu tie radījuši. "Man tas bija ļoti liels un patīkams pārdzīvojums, ka mēs varam uz kaut ko tik grandiozu savākties. Tas viss ir tik ļoti skaisti!" viņa neslēpj emocijas. Savās fotogrāfijās Iveta tiekusies fiksēt cilvēku emocijas, svētku līdzpārdzīvojumu un reizē arī pašas lielā notikuma norises.

Izstāde "Krustiem zvaigznes debesīs" ir Tautas mākslas un kultūras centra pirmais jaunās sezonas notikums, izstādes atklāšanā uzsvēra tā vadītāja Baiba Kļava. Dziesmu un deju svētki fotoizstādē būs apskatāmi līdz 30. septembrim.