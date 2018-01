Dzīves mirkļi viedtālrunī

Atslēgvārdi valts kleins | fotoizstāde | liepājas muzejs

Ar pirmo izstādi dzimtajā pilsētā Liepājā viesojas pazīstamais fotogrāfs Valts Kleins. Izstādē "11" Liepājas muzejā viņš piedāvā 33 dzīves mirkļus neliela formāta fotogrāfijās, ko sauc par aifonogrāfijām, jo tās iemūžinātas ar viedtālruni "iPhone". Šīs fotogrāfijas papildina izstāde izstādē – "Dabas altāris", kurā iekļautas skaistas Latvijas dabas ainavas.

Fotogrāfs Valts Kleins izstādei devis nosaukumu "11", un tas nav nejauši. Bērnībā Liepājā viņš dzīvoja Pasta ielā 11, kur savulaik atradās pazīstamā Bokumu fotodarbnīca, bet 11 gadu vecumā pārcēlās uz Rīgu. Izstādē ir 33 jeb 3x11 fotogrāfijas, un ar aifonu viņš sācis fotografēt 2011. gadā. Savukārt izstāde Liepājā atklāta 11. janvārī muzeja telpā numur 11. "Neprotu izskaidrot šādu skaitļu sakritību, bet uztveru to kā īpašu labvēlības zīmi pirmajai personālizstādei dzimtajā pilsētā," autors saka izstādes "11" pavadtekstā.

Izstādei Liepājā V. Kleins atlasījis 33 lielākoties melnbaltas fotogrāfijas, no kurās fiksētajiem dzīves mirkļiem staro īpaša noskaņa. Tās uzņemtas tepat Latvijā vai dažādos ceļojumos, divas no tām – Liepājā. Taču, kopš viņš fotografē ar viedtālruni, radīts tūkstošiem aifonogrāfiju. "Pārsteidzošākais ir tas, ka es atceros stāstu par katru no tām," viņš saka, taču uzskata, ka ne vienmēr ir svarīgi šos stāstus izstāstīt arī citiem. Nozīmīgāki par viņa stāstiem ir tie, kas rodas katram apmeklētājam. "Darbu kamerstila formāts ļauj katram satikties pašam ar sevi," norāda V. Kleins.

Izstādi "11" papildina "Dabas altāris" – V. Kleina fiksēto Latvijas dabas ainavu izstāde. Ideja par šo izstādes pielikumu pieder V. Kleina dzīvesbiedrei Rasai Kleinai. "Ideja radās no tā, ka cilvēki liek Budas un Kristus statujas, pielūdz dievības, bet Latvijā ir svarīga saikne ar dabu. Šī ir iespēja caur fotogrāfiju savienoties ar dabu," stāsta R. Kleina. "Ja cilvēks grib, viņš var nolikt stūrītī dabas fotogrāfiju un meditēt." Šīs ir arī mēģinājums kolekcijas fotogrāfijas, kas dārgas, padarīt pieejamākas plašākam cilvēku lokam. Fotogrāfijas printētas myprint.lv un šajā lapā nopērkamas katram interesentam. "Dabas altārī" iekļautā fotogrāfija "Gaisma un tumsa. Tikšanās" ir pirmā, ko V. Kleins pirms septiņiem gadiem nofotografējis ar viedtālruni.

V. Kleins izstādes nerīko bieži, tāpēc pirmā personālizstāde dzimtajā pilsētā viņam ir tiešām nozīmīga. Un fotogrāfs ar laikraksta starpniecību izsaka arī kādu nozīmīgu aicinājumu liepājniekiem – pie ēkas Pasta ielā 11 izvietot piemiņas plāksni ievērojamākajiem Liepājas fotogrāfiem Bokumiem.