Egona Līva piemiņas balvu saņem Andra Manfelde

Šodien, 16. septembrī, atpūtas centrā “Libava” paziņoja Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” ieguvējus. Galveno balvu un prēmiju 1000 eiro apmērā saņēma grāmatas „Virsnieku sievas” autore Andra Manfelde, portālu informēja Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

Pirmos sveica jauniešus, kas nominācijā “Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu „Ietin Latviju pasaku villainē 2016. / 2017.” novērtēti visaugstāk. 1. vietu, Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” un prēmiju 300 eiro apmērā ieguva Anna Paula Spriedēja no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas ar darbu “Pasaka par dvēseļu gulbjiem”. 2. vietu un prēmiju 200 eiro apmērā saņēma Jeļizaveta Klimanova no Viļānu vidusskolas ar radošo darbu “Pasaka par Latvi” un Diāna Anna Audare no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas ar radošo darbu “Vēja raganiņas piedzīvojumi Liepājas ostā”. Savukārt 3. vietu un prēmiju 100 eiro apmērā saņēma Rita Voronova no Tukuma Raiņa ģimnāzijas ar radošo darbu “Patiesības vēstnesis” un Agnija Lazdiņa no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas ar darbu “Lībiešu sargātāji un “Līvlizt””.

“Šogad īpaši varam uzslavēt 19 jauniešus, kuri konkursam pieteica savus jaundarbus. Spilgtas un daudzveidīgas tēmas, patriotisma cildinājums, krāšņas un bagātīgas valodas lietojums iezīmē spēcīgu jauno rakstnieku paaudzi. Tāda, manuprāt, arī ir Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” pievienotā vērtība – motivēt jauniešus rakstīt un nebaidīties nodot darbus vērtēšanai profesionāļiem,” uzsver Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

Liepājas Kultūras pārvalde katram jaunietim dāvāja īpašu Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” zibatmiņu, kurā apkopoti visi šogad iesniegtie jaunatnes literārie darbi. Darbus var aplūkot šeit.

Pasākuma rīkotāji un sadarbības partneri bija sagādājuši ne mazums balvas arī rakstniekiem. Liepājas Universitātes specbalva tika pasniegta rakstniecei Janai Eglei par grāmatu “Gaismā”. Savukārt projekta “Piejūras pilsētu literārā akadēmija” specbalvu par mākslinieciski spilgtu, emocionāli piesātinātu vēstījumu par ļaužu likteņiem Daugavas krastos 2. Pasaules kara un pēckara okupācijas apstākļos saņēma rakstniece Inga Ābele par grāmatu “Duna”. Liepājas Rotari kluba specbalva par atmiņu stāstiem kā autentisku laikmeta liecību, atklājot latviešu sīkstumu, izturību un darba mīlestību 20. gadsimta vidū un otrajā pusē tika pasniegta rakstniecei Ainai Pāvulītei par grāmatu ““Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi…”: Atmiņu stāsti. Vēstis no 20. gadu simteņa”. Balvu no Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldes saņēma Māris Bērziņš par grāmatu “Gūtenmorgens. Otrreiz”.

Pasākuma izskaņā Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis Egona Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis” un naudas balvu 1000 eiro vērtībā pasniedza grāmatas „Virsnieku sievas” autorei Andrai Manfeldei.

Apbalvošanas ceremonijā uzrunas teica Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Arno Jundze un Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns.

Svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju vadīja Iveta Ļesina, savukārt viesus muzikāli izklaidēja Liepājas teātra aktrise Everita Pjata un koncertmeistars Normunds Kalniņš.

Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” pasniedz ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Konkurss aktualizē latviešu autoru darbus un akcentē jaunāko devumu latviešu literatūrā.

Kā ziņots, Latvijas izdevniecības tika aicinātas pieteikt konkursam atbilstošāko prozas grāmatu, kas ne tikai ir tapusi un izdota pērnā gada otrajā pusē un šogad, bet arī ietver patriotisma, latviskuma, jūrniecības un sabiedrībā notiekošo procesu aktualizēšanu un popularizēšanu, savukārt, Latvijas mācību iestāžu audzēkņi tika aicināti rakstīt un iesniegt literārās pasakas, kas atbilst konkursa moto “Ietin Latviju pasaku villainē”.

Nominācijai “Labākā grāmata” grāmatas izvirzīja četras izdevniecības – apgāds “Dienas Grāmata” (Māra Zālīte “Mamma un tētis kūrortā”; Inga Ābele “Duna”; Laima Kota “Istaba”; Andra Manfelde “Virsnieku sievas”; Jānis Einfelds “Dunduri un dēmoni”; Māris Bērziņš “Gūtenmorgens. Otrreiz”; Nora Ikstena “Trīs”; Kristīne Ulberga “Tur”; Lilija Berzinska “Lamzaks meklē lamzaku”), apgāds “Zvaigzne ABC” (Rimants Ziedonis “Pastaiga”), izdevniecība “Lauku Avīze” (Jana Egle “Gaismā”) un izdevniecība “Sava grāmata” (Aina Pāvulīte ““Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi…”: Atmiņu stāsti. Vēstis no 20.gadu simteņa”).

Iepriekšējā gadā E. Līva balvu saņēma rakstniece Inese Zandere par grāmatu “Kuģa žurnāls”.

Egona Līva piemiņas balvas konkursu ”Krasta ļaudis” organizē Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā Latvijas Rakstnieku savienību, Liepājas Universitāti, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju un Piejūras pilsētu literāro akadēmiju.