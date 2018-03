"Es pati brīnos par sevi"

Atslēgvārdi agnese ose | personālizstāde | liepājas latviešu biedrības nams

Ar personālizstādi "Bezgalība", ko velta Latvijas valstij simtajā dzimšanas dienā, savu glezniecības talantu rāda aktrise, režisore, runas pedagoģe Agnese Ose. Viņa gleznot sākusi tikai pirms mazliet vairāk nekā gada un aicina arī citus: "Es zinu, ka jums katrā ir kāds brīnums. Paņemiet sapni pie rokas un izvediet tautās."

Agnese Ose ir diplomēta aktrise, un viss viņas mūžs ir bijis saistīts ar teātra mākslu. Gleznošanu viņa apguvusi pašmācības ceļā, un pirmo eļļas gleznu viņa uzgleznoja 2016. gada 28. decembrī. Pašai par pārsteigumu to atzinīgi novērtēja tuvie cilvēki un draugi, minot, ka A. Osei ir talants. "Ja ir talants, tad jāstrādā. Talants prasa darbu," viņa pastāstīja sanākušajiem izstādes "Bezgalība" atklāšanā. Šī ir viņas otrā izstāde biedrības namā, pērnvasar aktrise tur citiem rādīja savas jūras gleznas iestādē "Dzintarjūra", bet pašas pirmās gleznas varēja redzēt grāmatnīcā "Jumava".

Biedrības nama foajē no gleznām pie sienas staro gaisma, siltums un harmonija, gluži tās pašas kvalitātes, kādas izstaro pašas autores A. Oses gaišā personība. Ierāmēti rindojas ziedi, ainavas un jūra. Tā A. Osei ļoti tuva. Viņa dzīvo tikai 200 metrus no jūras un to labi pazīst. Tas redzams arī gleznās, kas top, autorei sevi piepildot, bagātinot un priecājoties par Latvijas dabu. "Es ieeju tādā kā meditatīvā stāvoklī, esmu harmonijā ar sevi. It sevišķi, ka man ne ar vienu nav jākonkurē, es taču neesmu profesionāla māksliniece," aktrise stāsta par to, kā strādā, un atzīst, ka viņai vairs nav laika pamatīgām mākslas studijām, taču viņas ceļvedis un sabiedrotais ir internets, "kas parāva visu vaļā". A. Ose internetā mācās no profesionāliem māksliniekiem pamatzināšanas un paņem sev noderīgo.

"Nav gads apgājis, kā viņai jau ir otrā izstāde. Gluži kā spunde parauta vaļā," draudzīgi atzina viens no A. Oses sveicējiem, mākslinieks Aldis Kļaviņš. Viņš sacīja, ka maģistra diplomu uzreiz nevarētu izrakstīt, taču jūra no gleznām ārā nelīst, tātad viss ir kārtībā. "Horizontu spēj noturēt, pārējais ir tavas izjūtas. Kad ienācu, pirmā kopnoskaņa – viegli tverams, tāds impresionisms, traktējumā nav nekā tāda cieta, asa. Kas vēl mani iepriecina – bez visām skolām esi sapratusi, ka saulei jāspīd, vērtēja A. Kļaviņš.

"Liepāja tiešām ir talantiem bagāta pilsēta. Acīmredzot burvīgā Agnese, aktrise un režisore, grāmatas par Austru Pumpuri autore, runas pedagoģe, lielisks sarunu biedrs, šodien mums atklāj savu jaunu talanta šķautni, lai mēs visi varam brīnīties, labdabīgi apskaust, ko Agnese spēj, lai mēs visi varam kopā ar viņu priecāties. Paldies, Agnese, par šo skaistumu!" sveicot A. Osi personālizstādes atklāšanā no sirds sacīja režisors un rakstnieks Andrejs Migla.

"Es pati brīnos par sevi. Es tiešām brīnos par sevi, jo šie darbi tapuši tā, it kā būtu atvēries kaut kāds avots un vienkārši no pazemes mutuļo laukā," teica pati gleznu autore A. Ose un aicināja arī citus ļaut vaļu savām interesēm un talantiem. "Es zinu, ka katrā ir kāds brīnums. Aicinu ikvienu ieklausīties savās sajūtās un būt drosmīgam paņemt savu sapni pie rokas un parādīt to citiem," viņa sirsnīgi sacīja.

A. Oses personālizstāde "Bezgalība" Liepājas Latviešu biedrības nama foajē būs apskatāma līdz 27. martam.