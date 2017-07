Festivālā “Soļi smiltīs” satiksies teju 700 dejotāju

Atslēgvārdi festivāls | dejas | soļi smiltīs

Šajā nedēļas nogalē, 15. jūlijā, Liepājā notiks tautas deju festivāls “Soļi smiltīs”, kurā satiksies teju 700 dejotāju no Latvijas piejūras pilsētām un novadiem, lai priecētu skatītājus ar koncertiem pilsētvidē un dižkoncertu Liepājas pludmalē, portālam pavēstīja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

„Soļi smiltīs” ir atslēgas vārds festivālam, kas ik vasaru citā pilsētā vai novadā pulcina Latvijas vidējās paaudzes dejotājus, kuri savu dzīvi vada Baltijas jūras krastā vai tā tuvumā. Liepājā festivāls notiks jau trešo reizi.

Vidējās paaudzes dejotāji vispirms pulcēsies festivāla svinīgā atklāšanā pulksten 11.00 pie pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, bet pirmie tautas deju koncerti skatītājiem tiks piedāvāti no pulksten 14.00 līdz 16.00, kad vienlaicīgi četrās norises vietās Liepājas pilsētvidē 28 tautas deju kolektīvi priecēs skatītājus ar krāšņām koncertprogrammām.

Pilsētas centrā, Rožu laukumā, uzstāsies vidējās paaudzes deju kolektīvi “Čiekurs” un “Daiļrade” (Rīga), “Jadals” (Engures novads), “Bandzenieki” (Liepāja), “Sānsolītis” (Ādažu novads) un “Lecam pa vecam” (Limbažu novads), “Krišjānis” (Talsu novads) un “Spiekstiņi” (Ventspils novads).

Tajā pašā laikā Jūrmalas parkā pie strūklakas, iepretim stadiona “Daugava” ieejai, skatītājus priecēs vidējās paaudzes deju kolektīvi “Dzirnakmeņi” (Krimuldas novads), “Jūrdancis” (Saulkrasti), “Lādezers” (Limbažu novads), “Kurzeme” (Ventspils), “Rēvele” (Rīga), “Re, kā” (Durbes novads) un “Solis” (Tukuma novads).

Savukārt Jāņa Čakstes laukumā ikviens aicināts baudīt deju priekšnesumus, ko sniegs vidējās paaudzes deju kolektīvi “Laipa” (Jelgava), “Nīca” (Nīcas novads), “Vērgalīte” (Pāvilostas novads), “Dārta” (Babītes novads), “Sudmaliņas” (Grobiņas novads), “Greizie rati” (Garkalnes novads) un “Vaduguns” (Liepāja).

Tautas deju koncertu varēs skatīt arī neierastā pasākumu norises vietā – Karostā pie Ziemeļu mola, kur dejos vidējās paaudzes deju kolektīvi “Tapa” un “Vēlreiz” (Jūrmala), “Saime” (Garkalnes novads), “Vija” un “Rīdzenieks” (Rīga), “Ritums” (Jelgava) un “Kvēle” (Liepāja).

Vakarpusē, no pulksten 20.30, visi festivāla dalībnieki pulcēsies Liepājas pludmalē, lai veiktu radošo uzdevumu “Atstāj savus soļus Liepājas smiltīs”. Sākot no kafejnīcas “Vēju dārzs”, dejotāji no dabas materiāliem jūras krastā veidos lielformāta pēdas, kas “vedīs” uz lielo skatuvi pludmalē, Kūrmājas prospekta galā.

Pulksten 21.00, sekojot simboliskajiem soļiem smiltīs, ar krāšņu dalībnieku gājienu sāksies varens dižkoncerts “Sēju vēju”, kurā piedalīsies visi dalībnieki – teju 700 dejotāju no Latvijas piejūras pilsētām un novadiem. Programmā skatītājiem tiks piedāvāts daudzveidīgs un krāšņs tautas deju repertuārs, vienlaicīgi baudot jūras tuvumu un saulrietu. Koncertu vadīs Liepājas teātra aktieri Everita Pjata un Kaspars Kārkliņš.

Pēc dižkoncerta notiks balle jūras krastā, kur līdz pulksten 4 rītā muzicēs Andris Ērglis un draugi.

Pasākums ir bezmaksas un pieejams ikvienam interesentam. Dejotājus Liepājā uzņem un skatītājus uz festivālu aicina Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs.