Fotoostas darbi – uz redānu

Atslēgvārdi karosta-foto osta | izstāde | karosta

Šīsvasaras fotoplenēra "Karosta – fotoosta" darbu viena daļa turpmāk būs aplūkojama Karostas virssardzes pagalmā, bet otra – Karostas glābšanas biedrības apsaimniekotajā redānā. Pēc tūrisma sezonas beigām šī ekspozīcijas daļa pārcelsies uz Karostas cietuma telpām.

Tā bija jau septītā fotoosta, šoreiz veltīta Latvijas karavīriem – gan tiem, kuri aizstāvēja Liepāju pret bermontiešiem 1919. gada novembrī, gan arī tiem, kuri ir valsts sargi tagad. Tieši temata dēļ šoreiz fotoosta uzjundījusi dziļas emocijas Karostas gidā Jurī Raķī, kurš arī ir viens no plenēra organizatoriem. Viņš uzskata – plenērs noticis īstajā vietā, "kas dveš varonību", un īstajā laikā, un lieliski, ka fotogrāfu objektīvos ir bijuši gan biedrības "Latviešu karavīrs" dalībnieki latviešu karavīru vēsturiskos vai pēc vēsturiskiem paraugiem darinātos šineļos, gan arī īsti kara jūrnieki uz īstiem kuģiem. Tāpēc darbos ir "patiesības elements", "fotogrāfi ir iekšā brīvības cīņās un mūsdienās".

Izstādē, kuru atklāja pagājušajā nedēļā, uz lieliem baneriem izvietotas simt fotogrāfijas, tās pēc plenēra atlasītas apmēram no četriem simtiem darbu, kuri bija jāiesūta fotoostas dalībniekiem. Piedalījās 35 fotogrāfi gan no Liepājas, gan no dažādām citām Latvijas vietām – arī no Talsiem, Rīgas, Alūksnes. "Fotoosta mums ir iespēja bildēt kaut ko citu, redzēt kaut ko tādu, kas nav mūsu ikdiena, nokļūt neredzētās vietās. Parasti uz Karostu nebraucu," saka liepājniece Ingūna Zvaigzne, kura ikdienā māca dejot seniorus.

"Tā ir atkalsatikšanās, lai tiktu, kur nav būts, ieraudzītu kaut ko jaunu. It sevišķi jaunajiem fotogrāfiem tā ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, un viņu darbiem – iespēja tikt izliktiem," savukārt teic jauno censoņu skolotājs Jānis Vecbrālis, kurš bija starp izstādei iesūtīto darbu vērtētājiem: "Līmenis nav slikts. Izlika jau tikai tās bildes, kurās ir labi attēlots notikums, reportāža, kuras ir tehniski un mākslinieciski labas – un ne visu autoru fotogrāfijas. Cilvēkiem jāmācās bildes atlasīt, un mēs to viņiem palīdzam izdarīt. Katrs pēc tam var arī padomāt no malas – kādēļ tieši šī viņa iesūtītā bilde ir bijusi labākā? Jebkura darbība ir mācīšanās."

"Karosta – fotoosta" šogad bija jūnijā noritējušā starptautiskā Karostas festivāla sastāvdaļa. Karostas glābšanas biedrības vadītāja Monta Krafte stāsta, ka festivāls noteikti būs arī nākošgad, bet vai būs fotoosta? Ja būs, tad citādāka, jo negribas atkārtoties ne rīkotājiem, ne fotogrāfiem.