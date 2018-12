Fotostudija "Fotast" turpina svinēt 60 gadu jubileju

Atslēgvārdi izstāde | fotast | jubileja

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra fotostudija “Fotast” 5. decembrī pulksten 17.30 Liepājas Latviešu biedrības namā atklās studijas 60 gadu jubilejas izstādi “6:0 mūsējie turpina”. Tas ir jau otrais no jubilejas pasākumu cikla notikumiem, vēsta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs” sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja Iveta Štelmahere.

Izstādē piedalīsies 24 fotogrāfi, to vidū arī “Fotast” goda biedri – Varis Sants, Pēteris Jaunzems, Gunārs Kopštāls un Irina Tīre. Izstādē būs redzamas vairāk kā 80 fotogrāfijas bez noteiktas tēmas, jo galvenais uzsvars likts uz katra fotogrāfa individualitāti, ideju un pasaules redzējumu. Atteikšanās no vienotas tēmas reizē ir gan iespēja parādīt katru dalībnieku atsevišķi, gan arī izaicinājums - no atšķirīgām fotogrāfijām izveidot vienotu stāstu.

“Fotast” ir senākā fotostudija Latvijā, kas darbojusies bez pārtraukuma. Tā pastāv kopš 1958. gada, kad domubiedri Gunārs Kopštāls, Visvaldis Blankenburgs un Huberts Stankevičs satikās Rožu laukumā un nolēma dibināt fotostudiju. Simboliski, ka Rožu laukumā - Liepājas Latviešu biedrības namā - tagad būs apskatāma arī studijas 60 gadu jubilejas izstāde.

Šobrīd Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas fotostudiju “Fotast” vada Līga Evaldsone. Viņa ieskicē jubilejas pasākumu ciklu: “Lai atzīmētu fotostudijas sesto pastāvēšanas dekādi, tiek organizēti trīs pasākumi. Pirmais no tiem jau notika 14. novembrī Liepājas muzeja ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos”, kad atmiņu vakarā “Vecā ūķa saimnieks./Jānis Lādītis” pulcējās kupls skaits fotomākslas mīļotāju. Vakara gaitā viens no “Fotast” dibinātājiem Gunārs Kopšāls dalījās atmiņās par fotogrāfu un kolekcionāru Jāni Lādīti un viņa ieguldījumu gan fotostudijas darbībā, gan foto tehnikas kolekcionēšanā. Otrs mums ļoti nozīmīgs pasākums ir jubilejas izstādes atklāšana 5. decembrī Liepājas Latviešu biedrības namā. Un trešais, uz kuru aicinām ikvienu foto interesentu ir “Liepājas foto forums”, kas notiks 16. decembrī pulksten 14 viesnīcā “Libava”, kurā savulaik darbojusies fotostudija. Foto forumā iepazīstināsim viesus ar Liepājas tautas fotostudiju “Fotast” - pavisam īsi par vēsturi un darbošanos šodien. Pēc tam ar saviem iedvesmas stāstiem dalīsies fotogrāfs no Rīgas Juris Justs, kas stāstīs par ielas fotogrāfiju, tad ilggadējais “Fotast” vadītājs un goda biedrs Varis Sants - par radošumu fotogrāfijā un noslēgumā ar savu iedvesmas stāstu fotogrāfijā dalīsies Talsu fotogrāfs Uldis Balga”

Izstāde būs apskatāma līdz 2019. gada 2. janvārim bez maksas.