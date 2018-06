Galerijā „Romas dārzs” skatāma karikatūru izstāde

Atslēgvārdi galerija | romas darzs | izstāde | karikatūras | Vilnis Bulavs

Galerijā „Romas dārzs” Zivju ielā 3 no 9. jūnija skatāma mākslinieka Viļņa Bulava karikatūru izstāde „Avīžu bildītes”. Izstādē prezentēti mākslinieka atlasīti oriģinālzīmējumi, kas bijuši publicēti laikrakstā „Kursas Laiks” un interneta portālā „IrLiepāja.lv” pēdējās desmitgades laikā. Galerijas „Romas dārzs” vadītāja Astra Dzērve portālam vēstīja, ka savās karikatūrās mākslinieks tvēris dažādas sadzīves un politiskās situācijas, iemūžinājis laikabiedrus, politiķus un sabiedriskus darbiniekus.

Vilnis Bulavs dzimis Liepājā. Šeit arī uzsācis pirmās skolas gaitas. Māksliniecisko izglītību ieguvis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā, kur absolvējis grafikas nodaļu, kā arī ieguvis mākslas maģistra grādu. Paralēli radošajam darbam ir ilggadējs mākslas priekšmetu pasniedzējs.

Vilnis Bulavs strādā akrila, akvareļa, pasteļa un dažādās grafikas tehnikās. Vislabprātāk viņš glezno dabā, tādēļ labprāt piedalās plenēros Liepājā, Aizputē un citās pilsētās.

Izstāde skatāma līdz 4. augustam. Galerijas darba laiks no otrdienas līdz piektdienai ir no pulksten 11 līdz 18, sestdienās no pulksten 11 līdz 16.

Ieeja bērniem un skolēniem ir bez maksas.