Glezniecības katedras parāde

Atslēgvārdi izsāde | paaudzes | Latvijas mākslas akadēmija | glezniecība

Izstāde "Paaudzes" – tā ir 24 mākslinieku darbu parāde, kurā vienojušies Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedras 12 pasniedzēji, pazīstami mākslinieki un 12 viņu izvēlēti studenti. Izstāde ir arī vēstījums par viņu savstarpējo mijiedarbošanos.

Lai gan Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju un studentu kopizstādes nereti notiek, izstāde "Paaudzes" ir īpaša, jo kopā sapulcināti Glezniecības katedras pasniedzēji un viņu studenti. "Vienu institūciju kopā savākt izdodas daudz retāk," skaidro izstādes idejas autors, mākslinieks, LMA mācībspēks Andris Vītoliņš. "Glezniecības katedru vēsturiski veido ļoti dažādas personības, pat diametrāli pretējas. Bieži vien šos cilvēkus vieno darbs, pienākums vai atrašanās vienā ēkā, bet viņi ir pilnīgi dažādi uzskatos." Tas, pēc A. Vītoliņa domām, labi redzams arī izstādē, kurai katrs pasniedzējs varējis izvēlēties savu darbu. Tāpat svarīgi bijis parādīt jauno paaudzi, kas skolojas akadēmijā un "kas būs mākslas vidē tuvākajā laikā". "Katram no mācībspēkiem bija iespēja izvēlēties kādu vienu favorītu, ko viņš stāda priekšā šeit," stāsta A. Vītoliņš. "Es domāju, ka skatītājiem ir interesanti salīdzināt abas puses."

Pie katra no 24 darbiem anotācijā norādīts autors un nosaukums, apraksta vietā šoreiz pasniedzēja viedoklis par studentu vai studenta viedoklis par mācībspēku. Kā norādīja izstādes kurators Raimonds Kalējs, teksts ir privāts redzējums vienam par otru, un tas skatītājam sniedz dziļāku ieskatu par viņu savstarpējām attiecībām. A. Vītoliņš min, ka lielākā daļa studentu un pasniedzēju tekstu nav iepriekš saskaņoti un koriģēti, līdz ar to ir ļoti patiesi.

Izstādē piedalās mākslinieki Andris Vītoliņš, Dārta Lote Bērziņa, Andris Eglītis, Elīna Mekša, Ivars Heinrihsons, Raitis Hrolovičs, Ieva Iltnere, Kristaps Priede, Kristīne Rubene, Marta Veinberga, Kaspars Zariņš, Laura Veļa, Kristaps Zariņš, Anna Pommere, Vija Zariņa, Jānis Šneiders, Pēteris Postažs, Monta Kurzemniece, Aleksejs Naumovs, Kristīne Kutepova, Irēna Lūse un Ilze Sildare.

"Glezniecības katedra akadēmijā ir viena no nozīmīgākajām, jo glezniecības valodu, domāšanu un izteiksmes līdzekļus apgūst visi Mākslas akadēmijas studenti," sestdien izstādes atklāšanā, kurā klāt bija liela daļa no izstādes dalībniekiem, sacīja LMA rektors, mākslinieks Kristaps Zariņš un uzsvēra, ka studenti un pasniedzēji mācās viens no otra un, savstarpēji mijiedarbojoties, virzās uz priekšu. "Kurzemes Vārdam" viņš sacīja, ka šī izstāde varētu ieinteresēt "Liepājas jaunos ģēnijus" izvēlēties studijas Mākslas akadēmijā.

Rektors un mākslinieks K. Zariņš pastāstīja, ka studentu izvēle izstādei bijusi spontāna. "Protams, katram [pasniedzējam] ir pietiekoši daudz studentu, bet tuvākas domu apmaiņas ir ar dažiem," viņš paskaidroja un minēja, ka sadarbība un mijiedarbība ar studentiem pasniedzējus akadēmijā mudina nenovecot, nemitīgi radīt jaunus darbus, dzīvot līdzi laikam un nonākt vienā ideju plūsmā.

Viena no izstādes dalībniecēm, kas pārstāv studentu pusi, ir Anna Pommere. Viņai izstāde patīk, darbi piemeklēti diezgan labi, neraugoties uz tik dažādiem tās dalībniekiem. Par studentu un pasniedzēju savstarpējo mijiedarbību viņa sacīja, ka pazaudēties pasniedzēja redzējumā nav iespējams, jo "akadēmijā ir diezgan liela brīvība un ar mums runā kā ar izveidojušamies personām", turklāt katrs nāk ar savu pieredzi un interesēm, un tajās arī balstās jauno mākslinieku tēmu un ideju izvēle. "Mākslinieka neredzama darba daļa ir domāšana par procesu. Pasniedzēji mums ļoti palīdz mācīties domāt," mācībspēku lielāko ieguldījumu raksturo A. Pommere.

Izstāde "Paaudzes" Liepājas muzejā apskatāma līdz 7. janvārim.