Gleznotājas Lindas Stepītes darbi uzrunā ar krāsu

Atslēgvārdi linda stepīte | gleznas | glezniecība | izstāde | liepājas muzejs | māksla

Klusums, vienkāršība, pilsēta, mala, pietuvoties robežai. Gleznotājas Lindas Stepītes darbu nosaukumi nenorāda uz konkrētām vietām, priekšmetiem vai emocijām. Viņas personālizstādē "Redzējumi", kas atvērta Liepājas muzejā, skatītājs nonāk telpā starp realitāti un iztēli.

"Lai arī Lindas Stepītes māksla šeit nav tik labi pazīstama, mēs viņu vienmēr esam uzskatījuši par liepājnieci un sekojuši līdzi izstāžu darbībai," uzsvēra muzeja direktore Dace Kārkla. Māksliniece izstādē Liepājas muzejā parāda savus jaunākos darbus, kur lielākā daļa nav iepriekš eksponēta un savu pirmizrādi piedzīvo Liepājā. Tie uzrunā skatītāju ar krāsu, darbi attīsta iztēli un liek cilvēkam domāt.

L. Stepīte no sirds priecājoties būt Liepājā, vēl jo vairāk – ar saviem darbiem. "Liepāja ir mana dzimtā pilsēta, vienmēr esmu sevi uzskatījusi par liepājnieci, kaut arī daudzus gadus dzīvoju Rīgā. Gandrīz visi darbi ir tapuši šogad. Tas viss ir jauns arī man, jo esmu mēģinājusi iet tālāk, spert soli uz priekšu un atteikties no realitātes, iet no materiālā uz nemateriālo, no redzamā uz sajūtamo," atklāja gleznotāja.

L. Stepīte studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. Viņa māca gleznošanu un zīmēšanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, piedalās mākslinieku grupu izstādēs un rīko personālizstādes.

Izstāde "Redzējumi" Liepājas muzejā būs apskatāma līdz 3.novembrim.